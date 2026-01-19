Oppo lanza el A6 Pro 5G con una batería de 6.500 mAh y resistencia de grado militar

Oppo ha lanzado en nuestro mercado el A6 Pro 5G, el modelo más potente hasta la fecha de su popular serie A. Con este dispositivo, la compañía refuerza su apuesta por ofrecer teléfonos asequibles con prestaciones propias de gamas superiores. El nuevo móvil integra una batería de alta capacidad de 6.500 mAh, pantalla AMOLED de 120 Hz y una protección IP69 contra agua y polvo, además de resistencia a golpes certificada con grado militar.

Durante la presentación, Eason Xu, director de marketing de producto de la marca, destacó que la serie A “alcanza un nuevo nivel en diseño, rendimiento y experiencia de uso” con este lanzamiento. Según la marca, su objetivo es democratizar la tecnología avanzada ofreciendo una experiencia fluida y duradera sin elevar el coste.

Autonomía y carga ultra rápida

El corazón del A6 Pro 5G está en su batería de grafito de alta densidad, que promete más de 19 horas de reproducción de vídeo, 37 horas de llamadas y 42 horas de música con una sola carga. A ello se suma la tecnología SUPERVOOCTM de 80W, capaz de recargar el dispositivo por completo en unos 50 minutos.

Las pruebas internas de la marca demuestran que la batería mantiene más del 80% de su capacidad original tras más de 1.830 ciclos de carga, equivalente a más de cinco años de uso diario. “La duración de la batería es una parte esencial de nuestro compromiso con la experiencia del usuario”, subrayó Lee Du, director senior de proyectos de hardware de Oppo, recordando que se ha logrado un incremento del 20% en capacidad respecto a modelos anteriores.

Construcción y materiales

Una de las principales novedades del A6 Pro 5G es su enfoque en la resistencia física. El teléfono combina un marco de una sola pieza con un sistema de sellado de espuma protectora y adhesivos que refuerzan los componentes internos frente a la entrada de agua o polvo. Gracias a este diseño, ha obtenido la certificación IP69, una de las más exigentes del sector, que da resistencia incluso ante chorros de agua a alta presión.

A nivel estructural, el terminal emplea aleación de aluminio AM04 —probada para resistir hasta mil dobleces— y vidrio AGC DT-Star D+ Crystal Shield, material utilizado en dispositivos de gama alta por su capacidad para soportar impactos y arañazos. Este conjunto de medidas le otorga al A6 Pro 5G una resistencia a golpes de grado militar, reforzando su posicionamiento como un móvil preparado para el uso intensivo y entornos exigentes.

Pantalla fluida y experiencia visual mejorada

A pesar de su diseño robusto, destaca por su estética ligera y refinada. Su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas ofrece resolución Full HD+ (1.080 x 2.374 píxeles), frecuencia de refresco de 120 Hz y brillo máximo de hasta 1.400 nits, lo que permite visualizar contenidos con nitidez incluso a plena luz del día.

En el plano del rendimiento gráfico, integra los motores Trinity Engine y Luminous Rendering Engine, dos innovaciones desarrolladas sobre ColorOS 15, el sistema operativo propio de la marca. Estas tecnologías mejoran la estabilidad y la suavidad del sistema, además de reproducir animaciones complejas con una calidad comparable a la de los terminales insignia de la compañía.

Conectividad inteligente y rendimiento 5G

El A6 Pro 5G también apuesta por una conectividad más inteligente, gracias a la incorporación de la tecnología AI LinkBoost 3.0, un sistema basado en inteligencia artificial que analiza el entorno de red y mejora la estabilidad de la conexión, incluso en zonas con señal débil o congestión.

Para los usuarios de videojuegos, el móvil incorpora una antena exclusiva AI Game Antenna, diseñada para mantener una señal estable al usar el dispositivo en orientación horizontal. Este sistema permite reducir la latencia y mejorar la respuesta durante partidas en línea, garantizando una experiencia más fluida en entornos 5G.

Precio competitivo

Con un grosor deunos 8 mm y un peso de 185 gramos, el modelomantiene una estética equilibrada entre elegancia y resistencia. Su diseño de bisel ultrafino de cuatro lados, con una relación pantalla-cuerpo del 93%, ofrece una experiencia inmersiva tanto en juegos como en la visualización de películas.

El terminal estará disponible en dos acabados —Lunar Titanium y Stellar Black—, inspirados en tonos metálicos naturales y con un acabado mate que evita las huellas. Oppo ofrece el dispositivo con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno a un precio de 299 euros.

Como parte de su promoción de lanzamiento, la compañía aplicará un precio reducido de 279 euros hasta el 22 de febrero, tanto en su web oficial como en los principales distribuidores y operadores nacionales.