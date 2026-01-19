Huawei lanza en nuestro mercado la MatePad 11.5 S con pantalla PaperMatte para trabajar y estudiar sin papel

Huawei refuerza su catálogo en nuestro mercado con la llegada de la nueva MatePad 11.5 S, una tableta orientada a profesionales y estudiantes que necesitan productividad y creatividad sin depender del papel. Su principal atractivo es la pantalla PaperMatte ultra nítida, que combina visualización más cómoda y realista con una experiencia de escritura optimizada para su uso diario.

La compañía complementa este lanzamiento con dos nuevos productos que amplían su ecosistema inteligente: el reloj Ultimate Design Royal Gold, una versión de lujo de su reloj más avanzado, y el nova 14 Pro, su nuevo smartphone de gama media-alta con enfoque en diseño y rendimiento.

Tableta optimizada para estudiar y trabajar

La MatePad 11.5 S está pensada para quienes necesitan escribir, leer o crear en cualquier entorno. Su pantalla PaperMatte reduce los reflejos hasta un 50% respecto a la generación anterior, disminuyendo la fatiga visual en sesiones prolongadas. Ofrece resolución 2,8K, una densidad de 291 ppp y una frecuencia de actualización de 144 Hz, que garantizan imágenes más nítidas y desplazamientos fluidos.

La superficie de la pantalla presenta una resistencia al deslizamiento controlada, que imita la fricción del papel y mejora la precisión al escribir o dibujar con el M-Pencil Pro, su lápiz inteligente.

Creatividad y productividad en un mismo dispositivo

Junto con la nueva tableta, Huawei impulsa un conjunto de aplicaciones que potencian el estudio y la creación digital. Notes, utilizada por más de 10 millones de personas en más de 30 países, permite tomar notas personalizadas, reconocer ecuaciones o mejorar la escritura manual mediante IA. Por su parte, GoPaint ofrece un completo repertorio de pinceles y herramientas creativas —como el pincel de óleo 3D o las tarjetas de color inteligentes— pensadas para artistas y estudiantes.

La experiencia se complementa con un teclado magnético inteligente, capaz de transformarse en tres modos según la tarea: Portátil, Estudio o Escritorio. Este accesorio convierte la tablet en un dispositivo versátil, ideal para redactar, crear o consultar contenidos en cualquier entorno.

La compatibilidad con Filmora y otras herramientas de edición amplía sus posibilidades para creadores de contenido que necesitan trabajar en movilidad.

Nuevos productos para un ecosistema más completo

Huawei presentó también el Watch Ultimate Design Royal Gold, una edición limitada que combina materiales de alta gama —como un bisel cerámico púrpura con incrustaciones en oro de 18 quilates y caja de zirconio— con funciones técnicas avanzadas. Entre ellas destacan su resistencia al agua para buceo profesional, comunicación submarina por sonar, posicionamiento de alta precisión con Sunflower System, y monitoreo de salud multisensor X-TAP, que mejora el seguimiento físico mediante tecnología IA.

En el ámbito de los smartphones, el nuevo nova 14 Pro propone una opción equilibrada entre diseño y prestaciones. Su pantalla OLED LTPO curva de 6,78 pulgadas ofrece un refresco adaptativo de hasta 120 Hz, mientras que su cámara principal RYYB de 50 MP con apertura variable destaca por su rendimiento en entornos de baja luz. La batería de 5.100 mAh y la carga rápida SuperCharge de 100 W garantizan una autonomía prolongada y recargas ultrarrápidas.

Precio, disponibilidad y servicios

La MatePad 11.5 S ya está disponible en España desde 369 € a través de la Huawei Store.

El reloj Ultimate Design Royal Gold se lanza a 3.299 €, mientras que el smarthone nova 14 Pro puede adquirirse desde 699 €, con unos auriculares FreeArc de regalo y un cupón adicional de 100 € de descuento (código: AES100NOVA14).

Ambos dispositivos incluyen cobertura mediante Huawei Care, con hasta 12 meses de protección gratuita de pantalla frente a daños accidentales. Más información aquí.