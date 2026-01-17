El iPhone 18 rompe con todo lo anterior: lo que se ha filtrado no encaja con la Apple de siempre

Apple parece dispuesta a romper con más de una década de tradiciones.

Las filtraciones sobre la futura familia iPhone 18 no solo adelantan cambios técnicos, sino un giro estratégico profundo que podría redefinir por completo la gama alta de la compañía.

Si los informes son correctos, el diseño, el calendario de lanzamientos y la jerarquía interna de los modelos están a punto de transformarse como nunca antes.

Una revolución visual: el sensor Face ID desaparece

La mayor sorpresa recae en los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max.

Las filtraciones apuntan a que Apple habría logrado por fin ocultar los sensores de Face ID bajo la pantalla, un avance que lleva años persiguiendo.

Esto permitiría reducir la Dynamic Island -es decir, el área alrededor de la cámara frontal y los sensores de Face ID donde se muestran las alertas y notificaciones- a un simple orificio para la cámara frontal, que incluso podría desplazarse hacia una esquina.

Un frontal más austero

El resultado sería un frontal casi completamente despejado, algo que no vemos desde 2017, cuando se produjo el salto al 'notch', es decir, a la píldora que alberga el visor de la cámara frontal.

En cuanto a las pantallas, toda la gama, incluidos los modelos estándar, daría el salto definitivo a los 120 Hz -es decir, el tiempo que tarda en actualizarse la pantalla, en este caso, 120 veces por segundo-, rompiendo con la estrategia de Apple de reservar esta fluidez para los modelos Pro.

El iPhone 18 Pro Max crecería ligeramente hasta las 6,86 pulgadas, mientras que el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 estándar se quedarían en 6,27. El iPhone Air 2, por su parte, apostaría por un panel de 6,55 pulgadas en un cuerpo ultradelgado.

Un calendario que rompe con la tradición

Quizá el cambio más inesperado no sea el diseño, sino el cuándo se producirá.

Según los expertos, Apple estaría preparando un lanzamiento dividido:

Los iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y el esperado iPhone Fold llegarían a finales de 2026 .

y el esperado llegarían a . El iPhone 18 estándar y una posible variante 18e no verían la luz hasta la primavera de 2027.

Es un movimiento sin precedentes. Desde hace más de una década, Apple presenta toda la familia de nuevos móviles en septiembre.

Esta ruptura indica una prioridad clara: dar protagonismo al segmento ultra-premium y a la tecnología experimental, relegando los modelos básicos a un segundo plano temporal.

El iPhone Air 2: el laboratorio del futuro plegable

El informe también detalla el papel del iPhone Air 2, un dispositivo ultradelgado que no sería solo un ejercicio de diseño, sino un banco de pruebas para el futuro iPhone Fold.

La ingeniería necesaria para lograr un cuerpo tan fino serviría como base para un plegable que, una vez cerrado, no sea mucho más grueso que un iPhone convencional.

Apple estaría utilizando el Air 2 como puente entre la gama tradicional y la nueva categoría de dispositivos plegables.

Apple se aleja del iPhone que conocíamos

Los cambios filtrados sugieren que Apple está dispuesta a romper con elementos que definieron al iPhone durante años:

La Dynamic Island, que parecía destinada a quedarse, desaparecería en los modelos Pro.

El lanzamiento unificado de septiembre quedaría atrás.

La diferencia entre modelos estándar y Pro se estrecharía en aspectos clave como la fluidez de pantalla.

El plegable y el ultradelgado marcarían la nueva dirección de la marca.

Apple quiere volver a sorprender en un mercado que empezaba a volverse previsible, incluso si eso implica decir adiós a la estética y al calendario que han acompañado al iPhone durante más de una década.

Cómo se diferencia el iPhone 18 de los modelos anteriores

En comparación con los iPhone 15 y 16, el iPhone 18 introduce cambios que rompen con la continuidad habitual de Apple.

Por ejemplo, los modelos estándar nunca habían tenido pantallas de 120 Hz, algo que ahora se generaliza. También desaparece la Dynamic Island en los modelos Pro, un elemento que Apple había defendido como seña de identidad desde 2022.

Frente a los Pro de generaciones recientes, el iPhone 18 Pro destaca por su frontal casi completamente limpio gracias al Face ID bajo pantalla, un salto comparable al que supuso el 'notch' en su día. Además, las pantallas crecen ligeramente, reforzando la sensación de renovación.

El iPhone Air 2, por su parte, se distancia de los modelos Plus actuales: no busca ser grande, sino extremadamente delgado, posicionándose como el precursor del plegable y no como un simple modelo de mayor tamaño.