Xiaomi presenta la serie Redmi Note 15: resistencia “Titan” y fotografía avanzada con IA

Xiaomi refuerza su apuesta por la gama media con el lanzamiento de Redmi Note 15 Series, compuesta por cinco modelos: Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro, Note 15 5G y Note 15. La compañía introduce una actualización integral centrada en la resistencia mejorada, la autonomía extendida y la fotografía potenciada por IA.

Resistencia a caídas, polvo y agua

La nueva arquitectura Durabilidad Titan refuerza la estructura interna con una placa base de alta resistencia, un marco medio reforzado y un diseño multicapa de absorción de impactos. Los modelos Note 15 Pro+ 5G y 15 Pro 5G han obtenido la Certificación de Rendimiento Premium de SGS, capaces de resistir caídas de hasta 2,5 metros gracias al Corning Gorilla Glass Victus 2 y a un panel trasero de fibra de vidrio ultrarresistente.

Alcanzan certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, ofreciendo protección contra el agua y el polvo, con capacidad de inmersión de hasta dos metros durante 24 horas. La tecnología Wet Touch 2.0 garantiza la respuesta táctil incluso con los dedos mojados.

Baterías de nueva generación y carga ultrarrápida

El corazón de la nueva serie lo conforman las baterías de Silicio-Carbono (SiC) de hasta 6.500mAh, con soporte para HyperCharge de 100W y carga inversa de 22.5W. Estas baterías, combinadas con el sistema de gestión Xiaomi Surge, mantienen más del 80% de su capacidad tras 1.600 ciclos, el equivalente a seis años de uso típico.

Pese a su diseño ultrafino, el Note 15 5G integra una batería de 5.520 mAh en solo 7,35 mm de grosor, mientras que el modelo estándar ofrece 6.000 mAh, manteniendo la filosofía de equilibrio entre rendimiento y portabilidad.

Fotografía de 200MP e IA inteligente

En el apartado fotográfico, los Note 15 Pro+ 5G y 15 Pro 5G debutan con un sensor HPE de 200MP y un tamaño de 1/1.4 pulgadas, que permite un zoom óptico en el sensor de hasta 4x y un HDR DAG de triple distancia focal. Los modelos Note 15 5G y Note 15 incluyen cámaras principales de 108MP con zoom óptico 3x.

Toda la serie se beneficia de Xiaomi HyperAI, con funciones como AI Creativity Assistant, Dynamic Shots 2.0, AI Remove Reflection y herramientas de edición inteligente integradas para potenciar la creatividad desde el móvil.

Rendimiento, conectividad y experiencia multimedia

En el plano del rendimiento, el Note 15 Pro+ 5G estrena el Snapdragon 7s Gen 4 con refrigeración Xiaomi IceLoop, exclusiva en su gama, que triplica la eficiencia térmica. Los modelos Pro también integran la Comunicación Offline de Xiaomi, capaz de transmitir voz a gran distancia sin red móvil, y el sintonizador Xiaomi Surge T1S para conexiones más estables.

Las pantallas alcanzan hasta 6,83 pulgadas, con brillo máximo de 3.200 nits, PWM a 3840Hz y triple certificación de cuidado ocular. En el sonido, los Pro ofrecen un aumento de volumen del 400%, garantizando una experiencia multimedia inmersiva.

Colaboración con Discovery Channel

Xiaomi acompaña el lanzamiento con una colaboración junto a Discovery Channel y el explorador Ed Stafford, protagonista de la nueva serie documental “Ed Stafford’s Rite of Passage”. En el proyecto, el aventurero pone a prueba la Durabilidad Redmi Titan en condiciones extremas, reflejando los valores de resistencia y transformación personal que inspiran la nueva generación de la familia Note.