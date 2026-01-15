Movistar, Vodafone y Orange suben precios: esto es lo que pagarás con las nuevas tarifas

Cada vez que un nuevo año pone el contador de días a cero, se produce un acontecimiento inamovible: la subida de precios. En la lista de productos que no se libran de este suceso suelen estar, entre otros, los alimentos básicos, los gastos regulados como el transporte, los gastos de producción para las empresas y, como no, el precio de los servicios de telecomunicaciones.

Cambios en las de siempre

Según las mismas teleoperadoras, sus tarifas se ven ajustadas cada año debido al incremento que sufren en los costes de red, tecnología o contenidos. Por ello, este año las tarifas de fibra y móvil de las tres grandes telecomunicadoras que operan en territorio español se verán afectadas por este fenómeno.

De hecho, para poder hablar de manera más precisa sobre el tema, el Instituto del Ahorro de Kelisto ha realizado un estudio. En él, ha podido concretar que Movistar, Orange y Vodafone aplicarán subidas superiores al 4% (a pesar de que el IPC cerró con una media del 2,7%). Aun así, la modificación de las tarifas también dependerá del paquete que tenga contratado cada cliente.

"Se sigue repitiendo la cita de cada inicio del año con la que suben los precios, y en 2026 es más abultada que en años anteriores: mientras que el año pasado, el incremento medio aplicado en sus planes de fibra y móvil era del 2,93%, el encarecimiento medio de 2026 ha ascendido al 4,74%, 1,6 veces superior [a 2025]", ha apuntado la portavoz de telecomunicaciones de Kelisto, Sara Perales.

"Fiable, segura y de máxima calidad"

Según el mismo estudio, los productos que se verán más afectados serán aquellos que van en paquetes denominados ‘convergentes’. En otras palabras, son aquellos packs que incluyen móvil, fibra y televisión.

Ante la posible disconformidad de los clientes, las compañías de telecomunicación han justificado sus subidas afirmando que estas modificaciones se realizan para poder garantizar “una experiencia de servicio fiable, segura y de máxima calidad” porque es “necesario mantener un nivel adecuado de inversión” en “el coste de los servicios digitales, las plataformas audiovisuales y la capacidad de red”.

Por su lado, Kelisto ha explicado que las subidas son porque las plataformas de 'streaming' también han actualizado sus tarifas: "En el último trimestre del año, Disney Plus y HBO Max subieron sus cuotas y Netflix eliminó también en 2025 uno de sus planes más económicos. Esto, sumado a las inversiones para mejorar la conectividad y experiencia del usuario, justifica que aumenten los precios, que no obstante siguen estando muy por encima de la inflación media de otros servicios", ha profundizado la portavoz Sara Perales.

Por todo ello, vamos a realizar un repaso de cómo quedarán las tarifas de Movistar, Orange y Vodafone para este año 2026.

Movistar

El operador de la compañía Telefónica sube este 2026 casi todas las llamadas ‘tarifas convergentes’ de miMovistar. En 2025 aplicó una subida del 5% y, ligeramente por debajo, este año aplica un incremento del 4% de media.

Las dos tarifas que no experimentan cambios son miMovistar Base (que se mantendrá en los 53 euros de antes) y miMovistar Autónomos. Por el contrario, el resto de tarifas de fibra y móvil se encarecen dos (miMovistar Max y miMovistar ilimitada) y tres euros (miMovistar ilimitada con MultiSIM y miMovistar ilimitada x4).

Asimismo, todas las líneas móviles adicionales contratadas experimentarán un aumento de un euro adicional al mes.

Si analizamos las oferta televisiva de la empresa, estas son las modificaciones para las tarifas de 2026:

Aumento de un euro:

Movistar Plus+: de 13 a 14 euros.

de 13 a 14 euros. Fútbol Total: de 49 a 50 euros.

de 49 a 50 euros. Partidos de LaLiga: de 35 a 36 euros.

de 35 a 36 euros. Partidos de la Champions: de 23 a 24 euros.

Aumento de dos euros:

Ficción Total: de 19 a 21 euros.

de 19 a 21 euros. Ficción Total con Netflix Premium: de 24 a 26 euros.

Aumento de cuatro euros:

Ficción Total con Disney+: de 25 a 29 euros.

de 25 a 29 euros. Ficción Total con Netflix y Disney+: de 30 a 34 euros.

Orange

La multinacional francesa, por su parte, centra las subidas de tarifas únicamente en sus paquetes de ofertas conjuntas. Los paquetes que incluyen fibra y móvil, y los que ofrecen cine y series, suben cinco euros, mientras que las de fútbol y cine aumentan seis euros:

Pack fibra y línea móvil ilimitada: de 59 a 64 euros.

de 59 a 64 euros. Pack fibra con dos líneas ilimitadas: de 79 a 84 euros.

de 79 a 84 euros. Cine y Series con una línea: de 66 a 71 euros.

de 66 a 71 euros. Cine y Series con dos líneas: de 86 a 91 euros.

de 86 a 91 euros. Fútbol y Cine con una línea: de 101 a 107 euros.

de 101 a 107 euros. Fútbol y Cine con dos líneas: de 121 a 127 euros.

Cabe destacar que la oferta de fibra y móvil de 600 megas y 60 gigas mantiene su antiguo precio de 50 euros mensuales.

Vodafone

La compañía gestionada por Zegona ha decidido este 2026 abandonar la subida de precios ligada al IPC para establecer un modelo de actualización de precios basado en las subidas fijas. En consecuencia, estos son los cambios e incrementos principales:

Aumentos por servicio:

Solo móvil: un euro más al mes.

un euro más al mes. Fibra y “Vodafone en tu casa”: un euro y medio más al mes.

un euro y medio más al mes. Internet portátil 5G: dos euros más al mes.

dos euros más al mes. Fibra y móvil: tres euros más al mes.

tres euros más al mes. Hogar y negocio ilimitable: cinco euros más al mes.

cinco euros más al mes. Paquetes con Disney+: un euro más al mes.

Entre las mejoras incluidas con el aumento de los precios, Vodafone ha explicado a sus clientes que la subida se compensará con mejoras técnicas, como pueden ser el aumento de datos o la velocidad en fibras básicas.

Sin embargo, Vodafone también ha explicado que el incremento no afecta a las tarifas sociales, así como tampoco a los servicios específicos como Secure Net, One Number o Super Wifi.