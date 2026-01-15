Roborock lanza en España la F25 ACE Pro, su aspiradora en seco y húmedo con espuma ultradensa

Roborock, marca de robótica de limpieza desde 2023, anuncia el lanzamiento en España de la F25 ACE Pro, una aspiradora en seco y húmedo. Presentada a nivel internacional en CES 2026, incorpora la tecnología JetFoaming, que transforma 1 ml de detergente en 167 millones de microburbujas para eliminar manchas difíciles como grasa o residuos en una sola pasada. Este sistema pulveriza espuma ultradensa de forma uniforme, garantizando resultados visibles inmediatamente.

Potencia y características técnicas

El F25 ACE Pro ofrece 25.000 Pa de succión, un depósito de agua un 35% más grande que modelos anteriores, y un rodillo anti-enredos JawScrapers inspirado en dientes de tiburón, con tasa de enredos del 0% según pruebas SGS. Incluye modo Auto con sensor DirTect para ajustar succión y agua según la suciedad, ruedas SlideTech 2.0 para maniobrabilidad y altura de solo 12,5 cm para llegar bajo muebles. La cobertura de bordes es de 0 mm y permite inclinación hasta 180 grados sin perder potencia.

Base autónoma y control inteligente

La base de autolimpieza lava el rodillo a 95 ºC, eliminando el 99,99% de bacterias según TV SD, y lo seca con aire caliente en 30 minutos a solo 48 dB de ruido. La app Roborock permite control remoto, ajuste de detergente y modo para derrames rápidos. Disponible desde hoy15 de enero en la web de Roborock y Amazon por 549 euros (precio normal 649) hasta el 8 de febrero