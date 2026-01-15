Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avión El PratTurkish AirlinesAyusoDonald TrumpHuelga médicosJulio IglesiasTrillizas de OroProteínasTráficoPaco MolinaBarcelona
instagramlinkedin

NOVEDADES

Roborock lanza en España la F25 ACE Pro, su aspiradora en seco y húmedo con espuma ultradensa

El modelo, presentado en CES 2026, estará disponible desde hoy con un precio promocional de 549 euros hasta el 8 de febrero

f25 ace pro

f25 ace pro

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Roborock, marca de robótica de limpieza desde 2023, anuncia el lanzamiento en España de la F25 ACE Pro, una aspiradora en seco y húmedo. Presentada a nivel internacional en CES 2026, incorpora la tecnología JetFoaming, que transforma 1 ml de detergente en 167 millones de microburbujas para eliminar manchas difíciles como grasa o residuos en una sola pasada. Este sistema pulveriza espuma ultradensa de forma uniforme, garantizando resultados visibles inmediatamente.

Potencia y características técnicas

El F25 ACE Pro ofrece 25.000 Pa de succión, un depósito de agua un 35% más grande que modelos anteriores, y un rodillo anti-enredos JawScrapers inspirado en dientes de tiburón, con tasa de enredos del 0% según pruebas SGS. Incluye modo Auto con sensor DirTect para ajustar succión y agua según la suciedad, ruedas SlideTech 2.0 para maniobrabilidad y altura de solo 12,5 cm para llegar bajo muebles. La cobertura de bordes es de 0 mm y permite inclinación hasta 180 grados sin perder potencia.

Base autónoma y control inteligente

La base de autolimpieza lava el rodillo a 95 ºC, eliminando el 99,99% de bacterias según TV SD, y lo seca con aire caliente en 30 minutos a solo 48 dB de ruido. La app Roborock permite control remoto, ajuste de detergente y modo para derrames rápidos. Disponible desde hoy15 de enero en la web de Roborock y Amazon por 549 euros (precio normal 649) hasta el 8 de febrero

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
  2. La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
  3. Una subcontrata de las obras del Camp Nou despide a una veintena de trabajadores turcos y Treball investiga posibles irregularidades
  4. La Sagrada Familia es un bodrio
  5. Las familias podrán solicitar una ayuda de 600 euros por cada menor a su cargo
  6. Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
  7. Los trabajadores catalanes tardan un 40% más en ser atendidos por un médico que el resto de españoles
  8. Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos

Uber dejará de repartir con autónomos en España y subcontratará a miles de 'riders'

Uber dejará de repartir con autónomos en España y subcontratará a miles de 'riders'

El Govern delega en los ayuntamientos el plan para reforzar matemáticas, catalán e inglés en las escuelas

El Govern delega en los ayuntamientos el plan para reforzar matemáticas, catalán e inglés en las escuelas

¿Cuáles son las oportunidades de inversión de las empresas españolas en la zona MENA?

¿Cuáles son las oportunidades de inversión de las empresas españolas en la zona MENA?

Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat por una amenaza de seguridad

Confirmado por Hacienda: los trabajadores con salarios bajos podrán deducirse hasta 340 euros en el IRPF en 2026

Confirmado por Hacienda: los trabajadores con salarios bajos podrán deducirse hasta 340 euros en el IRPF en 2026

El Rock Fest completa con Megadeth su escuadra de cabezas de cartel

El Rock Fest completa con Megadeth su escuadra de cabezas de cartel

Cuándo empiezan las segundas rebajas de invierno en Zara, Mango, El Corte Inglés

Cuándo empiezan las segundas rebajas de invierno en Zara, Mango, El Corte Inglés

"Esta vez no fallará": la amenaza mostrada en la televisión de Irán contra Trump

"Esta vez no fallará": la amenaza mostrada en la televisión de Irán contra Trump