Es noticia
Cosori Iconic Single se lanza en España

La freidora de aire de acero inoxidable aporta un novedoso diseño y mejora el rendimiento en la cocina

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
La firma Cosori presenta Iconic Single, nueva freidora de aire que se caracteriza por una carcasa de acero inoxidable, tecnología avanzada de flujo de aire y superficies sin PFAS para cocina saludable.

Características principales

El modelo destaca por un motor de corriente continua de alto rendimiento y sistema de cinco velocidades de ventilador, que asegura cocciones uniformes y crujientes con tiempos reducidos. Ofrece seis programas —air fry, asar, hornear, fermentar, deshidratar y mantener caliente— en un rango de 30ºC a 230ºC, con capacidad de 6,2 litros y panel táctil de vidrio templado. La app VeSync permite acceder a más de 90 recetas, el Modo Chef personalizado y control remoto.

Disponibilidad y garantía

Disponible desde este mes de enero en Amazon.es por 249 euros, con expansión a otros canales en el primer trimestre. Incluye garantía limitada de cinco años en la carcasa y un libro de recetas de chefs y nutricionistas.

