LANZAMIENTOS
Vulkkano refuerza su gama de sonido con el nuevo subwoofer SUB12
La firma valenciana lanza un modelo de 12 pulgadas que combina potencia, precisión y diseño elegante
La marca de audio Vulkkano amplía su catálogo con el lanzamiento del SUB12, un nuevo subwoofer activo de 12 pulgadas diseñado para quienes buscan graves más profundos, precisos y realistas en su sistema de sonido doméstico. Con una potencia RMS de 200 W y un rango de frecuencia que abarca de 40 Hz a 200 Hz, el SUB12 promete un rendimiento contundente tanto para cine en casa como para música de alta fidelidad.
El dispositivo, que sale a la venta por 229,99 €, llega como la propuesta más potente de la familia de subwoofers de la compañía. Completa así la gama existente junto a los modelos SUB6 MKII, SUB8 y SUB10, adaptados a distintos tamaños de estancia y necesidades acústicas.
Acabados y disponibilidad
En línea con la filosofía de accesibilidad de la marca, el SUB12 combina un sonido de alto rendimiento con cuidado diseño. Su acabado en roble negro y su construcción robusta —con unas dimensiones de 35,5 × 47 × 40,6 cm y un peso de 15,35 kg— le confieren presencia estética y estabilidad acústica.
Ha sido concebido para integrarse de manera natural con los altavoces activos de la gama Vulkkano, en especial con el modelo A6 ARC, optimizando la respuesta en graves y aportando equilibrio al conjunto sonoro. También es compatible con cualquier equipo HiFi o altavoz activo con salida específica para subwoofer.
El paquete de venta incluye todos los accesorios necesarios para una instalación inmediata: cable RCA-RCA, adaptador de corriente europeo y manual de usuario.
Ya está disponible en la tienda online de la marca, en Amazon y en distribuidores autorizados.
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
- PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica