Vulkkano refuerza su gama de sonido con el nuevo subwoofer SUB12

La firma valenciana lanza un modelo de 12 pulgadas que combina potencia, precisión y diseño elegante

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

La marca de audio Vulkkano amplía su catálogo con el lanzamiento del SUB12, un nuevo subwoofer activo de 12 pulgadas diseñado para quienes buscan graves más profundos, precisos y realistas en su sistema de sonido doméstico. Con una potencia RMS de 200 W y un rango de frecuencia que abarca de 40 Hz a 200 Hz, el SUB12 promete un rendimiento contundente tanto para cine en casa como para música de alta fidelidad.

El dispositivo, que sale a la venta por 229,99 €, llega como la propuesta más potente de la familia de subwoofers de la compañía. Completa así la gama existente junto a los modelos SUB6 MKII, SUB8 y SUB10, adaptados a distintos tamaños de estancia y necesidades acústicas.

Acabados y disponibilidad

En línea con la filosofía de accesibilidad de la marca, el SUB12 combina un sonido de alto rendimiento con cuidado diseño. Su acabado en roble negro y su construcción robusta —con unas dimensiones de 35,5 × 47 × 40,6 cm y un peso de 15,35 kg— le confieren presencia estética y estabilidad acústica.

Ha sido concebido para integrarse de manera natural con los altavoces activos de la gama Vulkkano, en especial con el modelo A6 ARC, optimizando la respuesta en graves y aportando equilibrio al conjunto sonoro. También es compatible con cualquier equipo HiFi o altavoz activo con salida específica para subwoofer.

El paquete de venta incluye todos los accesorios necesarios para una instalación inmediata: cable RCA-RCA, adaptador de corriente europeo y manual de usuario.

Ya está disponible en la tienda online de la marca, en Amazon y en distribuidores autorizados.

