Asus Republic of Gamers lanza las Rog Xreal R1, gafas de realidad aumentada para gaming

Asus Republic of Gamers (ROG) ha presentado oficialmente las Xreal R1, sus primeras gafas de realidad aumentada (RA) diseñadas para videojuegos. Este nuevo dispositivo aporta innovación óptica, notable rendimiento y portabilidad, para gaming inmersivo.

Dstacan por ser las primeras gafas gaming con una pantalla micro-OLED FHD (1920 x 1080) a 240 Hz, que ofrecen una visión fluida, sin desenfoques ni vibraciones. Su campo de visión de 57º simula una pantalla virtual de hasta 171 pulgadas, lo que permite recrear una experiencia de gran formato en cualquier lugar.

Desarrolladas en colaboración con Xreal, empresa de gafas de realidad aumentada, las R1 integran el nuevo ROG Control Dock, que proporciona conectividad completa con PC, consolas y la consola portátil ROG Ally. A través de este dock, los jugadores disponen de puertos DisplayPort y HDMI, con cambio rápido entre plataformas, y una conexión directa vía USB-C para el modo plug and play con ROG Ally.

Valores

Con un peso de unos 91 gramos, las integran un chip de coprocesamiento espacial X1, que permite ajustar el tamaño y la distancia de la pantalla virtual con un toque. Además, incorporan tecnología de lentes electrocrómicas, capaces de adaptar automáticamente el nivel de transparencia según la iluminación del entorno. Estas lentes ofrecen tres niveles de oscurecimiento seleccionables, para una visibilidad cómoda tanto en interiores como en exteriores.

En el apartado sonoro, Sound by Bose aporta un audio envolvente tridimensional que amplía la sensación de realismo y espacialidad en los juegos. Desde pasos imperceptibles hasta explosiones lejanas, cada detalle se reproduce con claridad y profundidad.

Disponibilidad

La marca ha anunciado que las gafas estarán disponibles a nivel global durante la primera mitad de 2026.