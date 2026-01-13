NOVEDADES
Asus Republic of Gamers lanza las Rog Xreal R1, gafas de realidad aumentada para gaming
La pantalla espacial de 240 Hz aporta inmersión visual y eleva la experiencia de juego portátil
Asus Republic of Gamers (ROG) ha presentado oficialmente las Xreal R1, sus primeras gafas de realidad aumentada (RA) diseñadas para videojuegos. Este nuevo dispositivo aporta innovación óptica, notable rendimiento y portabilidad, para gaming inmersivo.
Dstacan por ser las primeras gafas gaming con una pantalla micro-OLED FHD (1920 x 1080) a 240 Hz, que ofrecen una visión fluida, sin desenfoques ni vibraciones. Su campo de visión de 57º simula una pantalla virtual de hasta 171 pulgadas, lo que permite recrear una experiencia de gran formato en cualquier lugar.
Desarrolladas en colaboración con Xreal, empresa de gafas de realidad aumentada, las R1 integran el nuevo ROG Control Dock, que proporciona conectividad completa con PC, consolas y la consola portátil ROG Ally. A través de este dock, los jugadores disponen de puertos DisplayPort y HDMI, con cambio rápido entre plataformas, y una conexión directa vía USB-C para el modo plug and play con ROG Ally.
Valores
Con un peso de unos 91 gramos, las integran un chip de coprocesamiento espacial X1, que permite ajustar el tamaño y la distancia de la pantalla virtual con un toque. Además, incorporan tecnología de lentes electrocrómicas, capaces de adaptar automáticamente el nivel de transparencia según la iluminación del entorno. Estas lentes ofrecen tres niveles de oscurecimiento seleccionables, para una visibilidad cómoda tanto en interiores como en exteriores.
En el apartado sonoro, Sound by Bose aporta un audio envolvente tridimensional que amplía la sensación de realismo y espacialidad en los juegos. Desde pasos imperceptibles hasta explosiones lejanas, cada detalle se reproduce con claridad y profundidad.
Disponibilidad
La marca ha anunciado que las gafas estarán disponibles a nivel global durante la primera mitad de 2026.
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
- PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica