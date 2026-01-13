Apple reúne sus herramientas creativas en una única colección

Apple ha presentado Apple Creator Studio, una nueva colección que reúne en un solo paquete sus principales herramientas creativas para profesionales y aficionados del vídeo, la música y el diseño visual. La compañía busca concentrar sus desarrollos más avanzados de software en un entorno común, pensado para aprovechar las capacidades de sus dispositivos Mac, iPad y iPhone.

Integra programas como Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor y MainStage, además de incorporar actualizaciones y contenido exclusivo en Keynote, Pages, Numbers y próximamente en Freeform. Según Apple, la colección pretende facilitar el acceso a un conjunto de aplicaciones que antes se ofrecían por separado, consolidando su estrategia de servicios digitales bajo un mismo ecosistema creativo.

Nuevas funciones

Entre las novedades técnicas destacan nuevas funciones de inteligencia artificial aplicadas a la edición de vídeo, la composición musical y la generación de imágenes. Final Cut Pro incorpora herramientas de búsqueda automatizada en transcripciones y clips, así como opciones de sincronización entre el ritmo musical y la edición de vídeos. En Logic Pro, las incorporaciones Synth Player y Chord ID permiten crear acompañamientos y progresiones de acordes mediante el reconocimiento inteligente de patrones musicales.

La colección también marca la llegada de Pixelmator Pro al iPad. El editor de imágenes, hasta ahora exclusivo del Mac, ha sido rediseñado para aprovechar la pantalla táctil y la precisión del Apple Pencil, con funciones avanzadas como máscaras de deformación, selección inteligente y una barra de capas renovada. Gracias a la integración entre dispositivos, los usuarios podrán alternar proyectos entre Mac y iPad sin interrupciones.

Además de las herramientas profesionales, Keynote, Pages y Numbers incorporan un Content Hub con plantillas, temas e ilustraciones exclusivos, junto a prestaciones impulsadas por modelos generativos que permiten crear imágenes o sugerir composiciones visuales a partir de texto. Los avances también alcanzan a Freeform, la app colaborativa de Apple, que ofrecerá próximamente nuevos espacios y funciones para bocetos e ideación visual.

Disponibilidad

Apple Creator Studio estará disponible a partir del 28 de enero en el App Store, con un precio de 12,99 euros al mes o 129 euros al año, e incluirá un mes de prueba gratuita. Los estudiantes y docentes contarán con una tarifa reducida de 2,99 euros al mes o 29 euros anuales. Cada aplicación también podrá adquirirse individualmente en formato de compra única.