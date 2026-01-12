Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La burbuja de la IA, explicada por monos

La cuenta de Youtube @ecomonos trata de simplificar el fenómeno en un simpático vídeo

Imagen del canal @ecomonos

Imagen del canal @ecomonos / @ecomonos

¿Es la inteligencia artificial una burbuja a punto de explotar? Las astronómicas valoraciones de las empresas que están invirtiendo en esta tecnología y las dificultades para obtener un retorno de sus inversiones hacen que cada vez más expertos adviertan de que el sector está cerca de una crisis similar a la de las puntocom de principios de siglo, que condicionó Internet tal y como lo conocemos ahora.

La cuenta de Youtube @ecomonos trata de simplificar este fenómeno, explicado aquí por EL PERIÓDICO, en un vídeo en el que hace una simpática analogía con monos y plátanos.

El vídeo creado por Los Ecomonos, una cuenta anónima que en menos de un año ya acumula más de nueve millones de visualizaciones con análisis económicos de marcado tono liberal, indica cómo la empresa estadounidense Nvidia se ha convertido en la gran beneficiado del auge inversor en IA gracias a que diseña los chips indispensables para dar forma a los modelos generativos.

También apunta con ironía a uno de los principales argumentos de que la industria tecnológica vive en una burbuja: los acuerdos circulares que conectan a proveedores como Nvidia con comercializadores de chatbots como OpenAI, Google, Meta, Anthropic o xAI. Y es que el dinero que Nvidia ha invertido en el creador de ChatGPT se ha redirigido a comprar más tarjetas gráficas a la primera empresa.

"Nadie crea valor real. No hay más plátanos sobre mesa. Solo mueven mismas monedas muy rápido para que parezca que existe una actividad económica brutal" reza el vídeo. "Sobre el papel, todos son ricos (...) pero todo es deuda disfrazada de ingreso".

