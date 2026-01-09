Teufel actualiza su gama de altavoces con el nuevo Boomster 4, que mejora sonido, autonomía y conectividad

La firma berlinesa Teufel, referente europeo en sonido desde hace más de cuatro décadas, presenta el nuevo Boomster 4, la cuarta generación de su popular altavoz portátil. Este modelo llega como una evolución completa en calidad acústica, resistencia y autonomía, consolidándose como el altavoz todoterreno más equilibrado y potente de la marca.

Sonido estéreo 2.1

Fiable tanto en interiores como en exteriores, el incorpora un sistema 2.1 estéreo con dos tweeters para un sonido vocal nítido, altavoces de medios equilibrados y un subwoofer de largo recorrido reforzado con dos radiadores pasivos para graves profundos.

La tecnología Dynamore, exclusiva de Teufel, amplía el escenario sonoro y mejora la sensación envolvente, ofreciendo una experiencia auditiva inmersiva en cualquier entorno. Además, el dispositivo introduce 32 niveles de volumen, duplicando los del modelo anterior para un control más fino del sonido.

Conectividad y funciones para compartir música

La nueva generación ofrece una conectividad avanzada que combina radio DAB+ y FM con posibilidad de guardar hasta seis emisoras en el mando a distancia. Para la reproducción inalámbrica, incluye Bluetooth con códecs AAC y aptX HD, garantizando una transmisión de alta fidelidad compatible con servicios como Spotify, Apple Music y YouTube.

El altavoz también incorpora función Multipoint, que permite emparejar dos smartphones simultáneamente, y Party Link Stereo, la herramienta ideal para enlazar dos unidades y crear un sistema estéreo inalámbrico de mayor potencia sonora, perfecto para fiestas o eventos al aire libre.

Diseño resistente al agua y con autonomía de hasta 23 horas

Pensado para acompañar al usuario en distintos escenarios, destaca por un diseño resistente con certificación IPX5, que lo protege frente a salpicaduras y lluvia. Su carcasa de acabado premium incorpora un asa de transporte y presenta tres colores disponibles: Night Black, Moon Grey y Mint Green.

En el apartado de autonomía, Teufel mejora el rendimiento hasta alcanzar 23 horas de reproducción a volumen medio, con carga rápida por USB-C y opción de uso mediante cable.

Precio y disponibilidad

El Teufel Boomster 4 ya está disponible en las tiendas físicas de la marca y en su tienda online oficial por un precio de 349,99 euros.