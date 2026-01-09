El regreso de una querida mascota virtual: cumple 30 años y vuelve a estar de moda

Es muy difícil encontrar a alguien que en su infancia, durante el final de la década de los 90, no tuviera una pequeña mascota. Pero no una mascota cualquiera: era más pequeña que la palma de una mano, con forma ovalada y que nadie quería descuidar.

Tres botones para darle de comer, limpiarla y cuidarla si se ponía malita. ¿Qué podía salir mal? Pues que si la descuidabas, la mascota podía desaparecer y tenías que empezar a cuidarla desde cero.

Una mascota en una minipantalla

Para muchos fue un recreativo más, pero para los que no tenían una mascota de verdad, el Tamagotchi fue un alivio. Una minipantalla hecha de cuadraditos era suficiente para ser feliz.

La sorpresa para todos es que, en una actualidad repleta de dispositivos y herramientas digitales modernos, el Tamagotchi resurge ahora de las cenizas y se mantiene en la montaña del triunfo desde hace un tiempo.

Por ejemplo, Amazon explicó que el juguete arrasó en las Navidades de 2023 y se posicionó como uno de los artículos más vendidos.

Ahora, los más nostálgicos no quieren dejar pasar la oportunidad de celebrar su 30 aniversario sin él. A pesar de que personalidades como Joaquín Sabina ya nos advirtieron de que “al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver”, el amor por un juguete de la infancia es superior.

Historia de un éxito

Recapitulemos: el Tamagotchi nació en Japón en 1996 y, aunque la juguetera Bandai fuese la empresa capaz de darle forma, la idea del artilugio se formó en la cabeza de la trabajadora Aki Maita.

La creadora consiguió convertir su trauma infantil -desear tener una mascota y no conseguirlo- en una completa genialidad.

Para convertir su idea en realidad, contó con la ayuda de Akihiro Yokoi, quien contaba con las capacidades tecnológicas suficientes para desarrollar el producto.

Por otro lado, el nombre del juguete está inspirado en un libro que cuenta la historia de un profesor que encuentra un ovni con animales extraterrestres. Curiosamente, el profesor se encariña con estos animales y trata de hacerlos sobrevivir con una especie de estuches que tienen forma de huevo, idea que nos transporta directamente al Tamagotchi.

En relación con su significado, su nombre está compuesto por la palabra japonesa 'tamago', que quiere decir huevo, y 'tomodachi', que equivale a amigo. El resultado: un nombre pegadizo que no iba a pasar desapercibido en el mundo: nuestro huevo amigo.

Más de 100 millones vendidos

El 23 de noviembre de 1996 el juguete virtual fue lanzado al mercado y, en solo ocho meses, la empresa consiguió vender más de diez millones de unidades. Evidentemente, esas cifras eran insólitas en un sector donde un millón ya se consideraba un gran éxito comercial.

Con el paso de los años, Bandai ha lanzado 38 modelos diferentes y ha vendido más de 100 millones de dispositivos a nivel mundial.

Así que su recién resurgir es una mezcla perfecta entre distintos condicionantes: el juguete cumple 30 años, en Japón se ha iniciado una serie de exposiciones para homenajear al Tamagotchi, los miléniales (nacidos entre 1981 y 1996) todavía viven de la nostalgia y los de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) buscan experiencias más ‘retro’.

'Tamagotchi Grand Exhibition'

De su aniversario ya hemos hablado, así que vamos a poner el hilo en la aguja sobre esas exposiciones en Japón. El nombre de la muestra es ‘Tamagotchi Grand Exhibition’ y ha empezado en el Museo de Roppongi, aunque también se producirá en ciudades como Nagoya, Mito y Osaka.

En el interior de la exposición, la experiencia propone al visitante trasladarse al interior de un Tamagotchi. Para ello, las instalaciones son un mundo repleto de píxeles, pantallas y espacios propios de aquel juguete de los 90 que te dejaba cuidar una mascota digital.

La propuesta de la exposición es muy clara: el visitante emprende un camino por la evolución tecnológica y visual del juguete. Desde el primer Tamagotchi monocromático hasta el más moderno (el que tiene wifi, color o pantalla táctil).

Factores que lo mantienen a flote

Pero la nostalgia y las exposiciones no son suficientes para que Tamagotchi siga siendo un éxito. Según Bandai, el juguete virtual vive ahora su cuarto auge gracias, también, a la reedición del Tamagotchi Original y las colaboraciones con marcas de moda.

Además, una nueva tendencia contribuye a su supervivencia: la llamada ‘Heisei Retro’. Esta moda pretende recuperar la estética, los objetos y la cultura popular japonesa de finales de los noventa y principios del siglo XXI.

Aunque pueda sorprender, esta tendencia ha sido impulsada por la Generación Z, que es la culpable de que los Tamagotchi vuelvan, pero también de que lo hayan hecho los Pokémon o los móviles plegables.

La diferencia: estos objetos y personajes del pasado ya no solo son juguetes, ahora también son accesorios para la ropa y los bolsos.