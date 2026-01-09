NOVEDADES
El fregado inteligente da un salto: Ecovacs renueva su línea Deebot con la tecnología OZMO ROLLER 3.0
El Deebot T90 PRO Omni y la nueva serie X12 duplican la eficacia de limpieza gracias a un rodillo ampliado y un sistema de autolavado presurizado
En el marco del CES 2026, Ecovacs ha presentado la tercera generación de su tecnología OZMO ROLLER, un sistema de fregado instantáneo con autolavado que marca un avance en la automatización de la limpieza doméstica. Los nuevos modelos Deebot T90 PRO Omni y la serie X12 integran esta versión OZMO ROLLER 3.0, que ofrece un diseño de rodillo un 50% más largo —26 centímetros frente al anterior— y un aumento significativo de la cobertura y la eficacia de limpieza.
El sistema incorpora un proceso de autolavado presurizado con 16 boquillas, para eliminar la suciedad incrustada y evitar la contaminación cruzada. Con esta actualización, la firma amplía la capacidad de su tecnología de fregado, que desde su debut en el modelo Deebot X8 ha logrado más de 1,6 millones de unidades vendidas en todo el mundo y concentra actualmente más del 90% de las ventas globales en la categoría de robots aspiradores con rodillo autolavable.
Posibilidades
La compañía también ha mostrado dos nuevas variantes, el X12 PRO Omni y el X12 OmniCyclone, orientadas a la limpieza profunda de manchas persistentes. Estos equipos incorporan sensores infrarrojos que detectan suciedad localizada y boquillas dobles de alta presión, capaces de aplicar chorros de agua cruzados para descomponer residuos secos antes del fregado.
Además, la gama X12 adopta la tecnología PowerBoost Charging Plus, que mejora tanto la velocidad de carga como la eficiencia operativa, permitiendo realizar limpiezas continuas sobre superficies de hasta 1.000 metros cuadrados sin interrupciones.
Con esta renovación integral, Ecovacs apuesta por la automatización del hogar y mantiene su óptima posición en el mercado de robots aspiradores, donde ha liderado las ventas en China durante la última década, de 2015 a 2024, según los datos de la consultora AVC.
- Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
- Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
- Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
- Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- Feijóo buscar forzar a Sánchez a un acuerdo de financiación que solo pase por las CCAA, sin quitas ni bilateralidad para Catalunya
- Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
- El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados