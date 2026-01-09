Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El fregado inteligente da un salto: Ecovacs renueva su línea Deebot con la tecnología OZMO ROLLER 3.0

El Deebot T90 PRO Omni y la nueva serie X12 duplican la eficacia de limpieza gracias a un rodillo ampliado y un sistema de autolavado presurizado

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

En el marco del CES 2026, Ecovacs ha presentado la tercera generación de su tecnología OZMO ROLLER, un sistema de fregado instantáneo con autolavado que marca un avance en la automatización de la limpieza doméstica. Los nuevos modelos Deebot T90 PRO Omni y la serie X12 integran esta versión OZMO ROLLER 3.0, que ofrece un diseño de rodillo un 50% más largo —26 centímetros frente al anterior— y un aumento significativo de la cobertura y la eficacia de limpieza.

El sistema incorpora un proceso de autolavado presurizado con 16 boquillas, para eliminar la suciedad incrustada y evitar la contaminación cruzada. Con esta actualización, la firma amplía la capacidad de su tecnología de fregado, que desde su debut en el modelo Deebot X8 ha logrado más de 1,6 millones de unidades vendidas en todo el mundo y concentra actualmente más del 90% de las ventas globales en la categoría de robots aspiradores con rodillo autolavable.

Posibilidades

La compañía también ha mostrado dos nuevas variantes, el X12 PRO Omni y el X12 OmniCyclone, orientadas a la limpieza profunda de manchas persistentes. Estos equipos incorporan sensores infrarrojos que detectan suciedad localizada y boquillas dobles de alta presión, capaces de aplicar chorros de agua cruzados para descomponer residuos secos antes del fregado.

Además, la gama X12 adopta la tecnología PowerBoost Charging Plus, que mejora tanto la velocidad de carga como la eficiencia operativa, permitiendo realizar limpiezas continuas sobre superficies de hasta 1.000 metros cuadrados sin interrupciones.

Con esta renovación integral, Ecovacs apuesta por la automatización del hogar y mantiene su óptima posición en el mercado de robots aspiradores, donde ha liderado las ventas en China durante la última década, de 2015 a 2024, según los datos de la consultora AVC.

