Polémica global
Elon Musk desactiva el generador de imágenes con IA de Grok tras las denuncias por desnudar a menores
Países como España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Australia han abierto investigaciones judiciales por el delito de crear contenido sexualizado de víctimas sin su consentimiento y han amenazado con imponer multas tanto a usuarios como a la empresa de Musk
Grok, la herramienta de inteligencia artificial propiedad de Elon Musk, se ha visto obligada a desactivar su polémica función que permite generar imágenes hiperrealistas después que cientos de usuarios la hayan utilizado para manipular fotos en las que aparecen mujeres, chicas adolescentes e incluso niñas pequeñas para desnudarlas y ponerlas en situaciones sexualizadas.
En muchos países, esos desnudos sin consentimiento creados con IA son ilegales. El escándalo global provocado por ese uso violento de Grok ha hecho que algunos de ellos, como España, Estados Unidos, Francia o Australia, hayan abierto o planteado abrir investigaciones judiciales contra un posible delito de pornografía infantil. "Se trata de una vulneración de derechos fundamentales", aseguró el miércoles la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Musk ha retirado la posibilidad de generar imágenes con IA para la gran mayoría de usuarios de Grok después que esos y otros países hayan amenazado con imponer multas contra xAI, la empresa controlada por el magnate tecnológico y dueña del polémico chatbot. En Francia, la Fiscalía ha advertido que desnudar a otros sin consentimiento se castiga con dos años de prisión y con sanciones de hasta 60.000 euros.
Identificación de usos indebidos
Aun así, los suscriptores de pago sí podrán seguir solicitando a Grok que genere imágenes. Estos comparten su nombre completo, su número de tarjeta de crédito y otros datos personales con X, la red social anteriormente conocida como Twitter y a través de la que se despliega la IA. Esa limitación, anunciada por Musk, permite que los usuarios que hagan un uso indebido de la función puedan ser identificados.
El hombre más rico del mundo respondió la semana pasada a la polémica asegurando que "cualquier persona que utilice Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal" al mismo tiempo que celebraba que la aplicación esté registrando su mayor tráfico histórico en decenas de países.
