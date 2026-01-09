Dreame presenta la serie A3 AWD Pro, robot cortacésped avanzado para jardines complejos

La inteligencia artificial ha llegado definitivamente al jardín. Dreame, dedicada a desarrollar soluciones inteligentes para el hogar, ha presentado en el CES 2026 de Las Vegas su nueva serie de robots cortacésped Dreame A3 AWD Pro, la más sofisticada hasta la fecha. Diseñada para ofrecer resultados profesionales sin instalación por cable ni intervención constante, esta gama combina navegación avanzada, tracción total 4WD y visión tridimensional con IA.

Los modelos A3 AWD Pro 3500 y 5000, que saldrán a la venta en marzo de 2026, buscan revolucionar el mantenimiento del césped en todo tipo de jardines —desde pequeñas áreas residenciales hasta extensiones de hasta 5.000 m²— con un trabajo preciso incluso en terrenos inclinados o con obstáculos.

Navegación 3D sin cables ni GPS

En el corazón de esta nueva generación se encuentra la tecnología OmniSense 3.0, un sistema de navegación que combina LiDAR 3D de 360° con visión binocular asistida por IA. Gracias a este sistema, el robot crea un mapa tridimensional del jardín sin necesidad de cables perimetrales, antenas GPS ni balizas, diferenciando de forma automática las zonas de césped de otras superficies.

El resultado es un robot capaz de desplazarse con precisión centimétrica bajo árboles, entre pasillos estrechos o en condiciones de poca luz, adaptándose de manera óptima a las irregularidades del terreno.

Potencia y eficiente

Equipada con motores de buje 4WD, la serie A3 AWD Pro puede afrontar pendientes de hasta el 80% (38,7°) y superar obstáculos de hasta 5,5 cm. Su suspensión y parachoques de absorción de impactos aseguran un funcionamiento estable en jardines con desniveles o suelos irregulares.

El sistema de doble disco flotante ofrece un ancho de corte de 40 cm y una altura regulable entre 3 y 10 cm desde la app Dreamehome, lo que permite cubrir superficies amplias con rapidez y un acabado uniforme. La tecnología EdgeMaster 2.0, por su parte, mejora el corte en los bordes, reduciendo a menos de 3 cm la distancia entre el disco y el límite del césped.

IA para seguridad y protección

Otra de las destacadas novedades es la detección inteligente de más de 300 tipos de objetos, desde herramientas y juguetes hasta animales o personas, reduciendo riesgos y mejorando la seguridad. Además, el sistema Garden Guardian facilita vigilancia en vivo y misiones de patrulla, con alertas antirrobo, geolocalización GPS mediante Dreame Link y compatibilidad con AirTag.

La función de vídeo en tiempo real y las notificaciones instantáneas en caso de movimiento sospechoso permiten, además, vigilar el jardín cuando el robot no está cortando.

Autonomía reforzada y carga inteligente

Con una batería de 36V y 10Ah, el A3 AWD Pro alcanza una cobertura diaria de hasta 5.000 m², el doble que muchos modelos actuales del mercado. Su sistema de carga inteligente guarda la posición antes de regresar a la base, recarga y reanuda el trabajo exactamente donde lo dejó. Dreame también ofrecerá como opción un cajón de recogida de césped para quienes prefieran un acabado completamente limpio.

Precio y disponibilidad en España

La serie Dreame A3 AWD Pro llegará al mercado español en marzo de 2026. El modelo A3 AWD Pro 3500 se venderá por 2.599 €. El A3 AWD Pro 5000, con mayor capacidad de mapeo y autonomía, tendrá un precio de 2.999 €.

Ambos estarán disponibles a través de la web oficial de Dreame, Amazon y distribuidores aún por confirmar.