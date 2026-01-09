Audio-Technica lanza el AT-LP7X: el giradiscos que revive el vinilo

Audio-Technica se asienta en el mercado de alta fidelidad con el AT-LP7X, un giradiscos manual por correa marcado por un diseño atemporal en negro mate con tecnología analógica de de precisión, dirigido a los amantes del vinilo que rechazan compromisos en calidad sonora.

Presentado oficialmente el pasado 7 de enero, este modelo aprovecha más de seis décadas de experiencia de la firma japonesa para entregar una reproducción impecable, donde cada surco del disco se traduce en sonido puro gracias a su base pesada de MDF de 40 mm y plato acrílico de 20 mm que aíslan resonancias y vibraciones no deseadas. El resultado es una experiencia inmersiva, libre de ruidos mecánicos, que transporta al oyente directamente al corazón de las grabaciones originales.

Ingeniería inspirada en la era dorada del audio

El alma del AT-LP7X reside en su brazo de aluminio en forma de J, un homenaje a los iconos de Audio-Technica de los años 60 y 70, equipado con cardán de doble eje y cojinetes de precisión que aseguran el seguimiento suave y estable de la aguja. Viene premontado con la cápsula AT-VM95E sobre cabezal AT-LT10, ofreciendo separación de canales excepcional y distorsión mínima, con la ventaja de poder actualizar la aguja fácilmente dentro de la serie VM95 para personalizar el sonido a gusto del usuario.

Un preamplificador fonográfico integrado y conmutable —compatible con cápsulas MM y MC— simplifica la conexión a cualquier sistema hi-fi, mientras que el motor con sensor óptico mantiene velocidades precisas de 33 y 45 RPM, apoyado por pies de aislamiento con muelle y fuente de alimentación externa que eliminan interferencias. Ajustes como el ángulo vertical (VTA), antideslizamiento y contrapesos intercambiables (16 g incluido, 32 g opcional) permiten adaptarlo a configuraciones avanzadas, para configurarse como una opción versátil para entusiastas.

Ya disponible en el mercado

El AT-LP7X llega a tiendas especializadas por 799 euros, incluyendo cable RCA, adaptador de 45 RPM y cubierta antipolvo.