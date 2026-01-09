Acer amplía su gama profesional con nuevas estaciones de trabajo y sobremesas impulsadas por IA

Acer ha anunciado una nueva generación de ordenadores de sobremesa profesionales Veriton equipados con inteligencia artificial. La gama incluye la nueva Veriton RA100 AI Mini Workstation, los modelos Veriton 2000 Large Tower y los All-in-One Veriton Vero 4000 y 6000, todos adaptados a distintos perfiles de usuario, desde prosumidores hasta pequeñas y medianas empresas.

Veriton RA100: potencia de IA para creadores y gamers

La Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation (VRA100) debuta como un PC Copilot+ con procesadores AMD Ryzen AI Max+ 395, capaz de ofrecer 50 NPU TOPS y 60 TFLOPS de rendimiento. Diseñada para tareas intensivas en IA, diseño 3D o creación de contenido, incorpora gráficos AMD Radeon 8060S, hasta 128 GB de memoria LPDDR5X y 4 TB de almacenamiento SSD.

El dispositivo introduce modos de potencia personalizables (Silencioso, Equilibrado y Rendimiento) que ajustan su funcionamiento según las necesidades de cada flujo de trabajo, mientras que su conectividad incluye Ethernet, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Veriton Vero 4000 y 6000: sostenibilidad y seguridad

Acer amplía también su enfoque ecológico con las series Veriton Vero 4000 y 6000 All-In-One, fabricadas con materiales reciclados y certificadas con EPEAT Gold y Energy Star 9.0.

Ambos modelos integran procesadores Intel Core Ultra 9, hasta 64 GB de RAM, 2 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4 y pantallas táctiles Full HD de 23,8” a 144 Hz. El modelo Vero 6000 añade además tecnología Intel vPro para gestión remota y mayor robustez en entornos corporativos, mientras que su diseño ergonómico y conectividad avanzada los convierte en soluciones para oficinas modernas y trabajo híbrido.

Veriton 2000: productividad empresarial con IA

La Veriton 2000 Large Tower (VK2730G) incorpora procesadores Intel Core Ultra 9 y GPUs NVIDIA GeForce RTX 5080, ofreciendo hasta 1.801 TOPS de potencia de IA para flujos de trabajo exigentes en edición, modelado o renderizado.

Su memoria DDR5 de hasta 64 GB y almacenamiento SSD de 2 TB proporcionan velocidad y expansión, mientras que la aplicación Acer Sense permite una gestión y mantenimiento intuitivos de los sistemas sin soporte técnico intensivo.

Por su parte, la Veriton 2000 All-In-One (VZ2515G) está enfocada a PYMES y equipos de campo, integrando procesadores Intel Core Ultra 7, pantalla Full HD de 23,8 pulgadas, y características de seguridad como TPM 2.0 y bloqueo Kensington, además de Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2.

Disponibilidad

Toda la nueva gama de sobremesas Acer Veriton —incluyendo la miniestación RA100 AI, los modelos Vero 4000 y 6000 AIO, y los Veriton 2000 en formato Large Tower y All-In-One— estará disponible en España durante el primer trimestre de 2026.