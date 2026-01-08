Timekettle avanza en la traducción en tiempo real con el nuevo Selector de Motores SOTA

La tecnología vuelve a romper barreras lingüísticas. Timekettle, compañía dedicada a productos de comunicación multilingüe asistida por inteligencia artificial, ha anunciado en CES 2026 un conjunto de innovaciones que marcan avances significativos en la interpretación en tiempo real.

El protagonista de esta nueva etapa es el Selector de Motores de Traducción SOTA (State of the Art), un sistema que identifica en milisegundos el modelo de IA más apropiado según el par de idiomas y el contexto conversacional. Con esta tecnología, el proceso de traducción se ajusta dinámicamente, ofreciendo resultados más rápidos, naturales y precisos sin intervención del usuario.

A esta innovación se suma un nuevo algoritmo híbrido de captura de voz por conducción ósea, capaz de filtrar ruido y mejorar la claridad del habla incluso en entornos complejos. Gracias a esta mejora, el sistema obtiene señales vocales más limpias, lo que se traduce en traducciones mucho más fiables.

Buque insignia

El W4 Interpreter Earbuds, buque insignia de la compañía, incorpora ambas mejoras y se posiciona como el auricular intérprete más avanzado de la historia de Timekettle. El dispositivo se promociona en el CES 2026 de Las Vegas, donde la marca destaca su trabajo para una comunicación “sin barreras, vacilaciones ni malentendidos”.

El Selector SOTA y el algoritmo mejorado de conducción ósea se integrarán progresivamente en todo el ecosistema Timekettle: desde los W4 Pro diseñados para entornos profesionales hasta modelos como el T1 AI Translator, el WT2 Edge o los M3 Earbuds. Todos compartirán un mismo entorno operativo, Babel OS, que evoluciona con nuevos modelos de aprendizaje automático entrenados en millones de muestras lingüísticas.

Precios

Los dispositivos de Timekettle ofrecen traducción instantánea en 43 idiomas y 96 acentos, cubriendo más del 95% del planeta. Los nuevos productos ya están disponibles a través del sitio web de la marca y de Amazon, con precios que van desde 149,99 € hasta 699,99 €, dependiendo del modelo.