CES 2026
Razer da un giro al futuro del gaming con un ecosistema completo de IA y tecnologías de nueva generación
La marca presenta un conjunto visionario de soluciones de inteligencia artificial, dispositivos portátiles, plataformas abiertas y experiencias multisensoriales que definen el futuro del juego
Razer, referente en innovación y estilo de vida gamer, presenta en el CES Las Vegas 2026 su apuesta más ambiciosa hasta la fecha: un ecosistema completo de inteligencia artificial aplicada al gaming, compuesto por hardware, software y conceptos experimentales que marcan un punto de inflexión en la manera de jugar, crear y conectar.
“La IA está transformando la forma en que jugamos y experimentamos la tecnología”, afirma Min-Liang Tan, cofundador y CEO de Razer. “Con nuevos dispositivos, asociaciones estratégicas e innovación abierta, queremos construir un ecosistema de juegos de IA que trascienda los límites del entretenimiento”.
Project AVA y Project Motoko: el salto al asistente y la IA portátil
Project AVA representa la evolución del entrenador de eSports presentado el año pasado, convertido ahora en un compañero de escritorio animado con IA. Con pantalla de 5,5 pulgadas, avatar personalizable y modo PC Vision, actúa como aliado digital en juego, trabajo o tareas cotidianas. Su primera versión llegará en reserva exclusiva para EE. UU.
Junto a él, Project Motoko lleva la IA al terreno portátil y manos libres: unos auriculares con procesamiento de visión en tiempo real, control por gestos y compatibilidad multiplataforma. Equipados con tecnología Snapdragon, permiten gestionar tareas, juegos o flujos de trabajo sin conexión constante a la nube.
IA para desarrolladores: Forge, AIKit y aceleración en movimiento
Razer también desvela su ecosistema de desarrollo de IA, diseñado para impulsar la innovación local.
Razer Forge AI Developer Workstation ofrece potencia profesional para entrenamiento y simulación de modelos, con hardware escalable y procesamiento seguro en el dispositivo.
Razer AIKit, de código abierto y disponible en GitHub, facilita la ejecución y ajuste local de grandes modelos de lenguaje (LLM) con baja latencia.
En colaboración con Tenstorrent, se presenta un acelerador compacto de IA con conexión Thunderbolt 5, capaz de ejecutar cargas avanzadas de IA generativa en formato portátil.
Nuevas experiencias: Project Madison, Iskur V2 y Wolverine V3
En el ámbito sensorial, Project Madison redefine la inmersión con tecnología Razer Sensa HD Haptics, sonido THX Spatial Audio y efectos Chroma RGB integrados en una silla gaming que fusiona audio, tacto y luz.
Por su parte, la Razer Iskur V2 NewGen introduce el sistema HyperFlex Lumbar Support y materiales CoolTouch para ofrecer una experiencia más ergonómica y fresca en largas sesiones de juego.
Completando esta gama, Razer presentó junto a LG el Wolverine V3 Bluetooth, un mando inalámbrico con latencia ultrabaja y controles integrados, optimizado para juegos en la nube y considerado el más rápido del mundo dentro de su categoría.
Tecnología, IA y visión gamer
Con esta apuesta, Razer consolida su posición como pionera en tecnología inteligente aplicada al gaming, abriendo la puerta a un ecosistema donde hardware, IA y experiencias sensoriales convergen para reinventar la forma de jugar y crear.
