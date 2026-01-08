Mobvoi lanza la familia TicNote: dispositivos que capturan y organizan notas automáticamente

Mobvoi Inc. ha anunciado en un evento dedicado durante CES 2026 en Las Vegas el lanzamiento de la familia TicNote, que incluye TicNote, TicNote Pods y TicNote Watch, junto con la plataforma TicNote Cloud impulsada por Shadow Agent 2.0. La plataforma convierte conversaciones del mundo real en archivos estructurados, proyectos evolutivos y resultados accionables, posicionando a la IA como colaborador activo en flujos de trabajo. Este enfoque difiere de herramientas tradicionales de productividad, que se limitan a grabar y almacenar, al transformar discusiones de reuniones en documentos, listas de tareas y activos editables dentro de proyectos compartidos.

Funciones clave de TicNote Cloud y Shadow Agent 2.0

TicNote Cloud mantiene el contexto conversacional más allá de chats individuales, generando contenido directamente en proyectos para su reutilización por equipos. Shadow Agent 2.0 actualiza archivos de forma continua, realiza ediciones precisas y coordina cambios en proyectos completos, convirtiendo documentos estáticos en activos dinámicos alineados con decisiones humanas. El sistema soporta colaboración multiusuario, donde humanos y la IA trabajan en un mismo espacio, manejando conversaciones, archivos y tareas con continuidad para avanzar proyectos sin perder contexto.

Detalles del hardware TicNote

TicNote Pods, los auriculares con toma de notas por IA y conectividad 4G independiente, graban en modos in-ear para llamadas e interviews, o ambiental desde el estuche para discusiones grupales, sincronizando en tiempo real con la nube. TicNote Watch, el primer smartwatch con estas funciones, permite grabaciones instantáneas con un botón, traducción en vivo desde la muñeca e integra voz con datos de salud y actividad para análisis holísticos por IA. TicNote Lite complementa como grabador dedicado para reuniones, todos conectados a TicNote Cloud.

Contexto de Mobvoi

Mobvoi, empresa conocida por smartwatches TicWatch con Wear OS y recientemente cotizada en la Bolsa de Hong Kong (HKEX 02438), desarrolla tecnologías propias en reconocimiento de voz y comprensión del lenguaje natural. TicNote Pods está disponible en Kickstarter, mientras el sistema completo busca redefinir la interacción humano-máquina en entornos laborales.