FiiO da alas a su gama media con el nuevo reproductor M33 R2R

FiiO ha presentado oficialmente el M33 R2R, un reproductor de audio digital de última generación que introduce una auténtica arquitectura de conversión R2R de 24 bits en el segmento de gama media, para una perfecpción más natural. El nuevo modelo se posiciona justo por debajo del buque insignia M27, heredando buena parte de sus innovaciones tecnológicas y su filosofía de sonido natural y analógico.

En el corazón del M33 se encuentra una matriz de resistencias R2R totalmente diferencial, capaz de ofrecer una presentación musical fluida, precisa y con una riqueza tímbrica comparable a la experiencia analógica. Este sistema se complementa con un amplificador multietapa TI, diseñado para maximizar el control y la dinámica, entregando 1100 mW por canal, suficientes para alimentar tanto auriculares intrauditivos sensibles como modelos over-ear de alta impedancia.

Tecnología aplicada

Para garantizar la pureza de la señal, FiiO ha incorporado un chip XMOS XU316 dedicado y su tecnología DAPS (Digital Audio Purification System), derivada del M27. En conjunto, estas soluciones minimizan el ruido, la fluctuación de fase y las pérdidas de detalle, mejorando la claridad global del sonido.

El apartado técnico también destaca por su procesador Qualcomm Snapdragon 680, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante tarjetas MicroSD, bajo un entorno Android 13. Su pantalla HD de 5,5 pulgadas asegura una navegación fluida, ideal para gestionar servicios de streaming, bibliotecas locales o ajustes avanzados. El ecualizador paramétrico de 10 bandas compatible con AUTO EQ permite a los usuarios adaptar cada matiz a su gusto o a las características de sus auriculares.

Orientado tanto al uso doméstico como portátil, el M33 R2R ofrece una autonomía de hasta 14 horas y una entrada de alimentación independiente con modo de escritorio, capaz de igualar el rendimiento de amplificadores estáticos de gama alta. Todo ello en un diseño compacto que prioriza la eficiencia y la portabilidad.

Precios

Con un precio estimado de 600 dólares de salida, el FiiO M33 R2R busca acercar la auténtica experiencia R2R a un público más amplio, aportando potencia, flexibilidad y la comodidad de Android en un formato de bolsillo. Su lanzamiento está previsto para el primer trimestre de este año, acompañado del altavoz FiiO Retro Box, una propuesta con pantalla digital tipo casete que podrá funcionar como complemento o estación base para el nuevo reproductor.