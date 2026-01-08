Un dispositivo de la Universidad de Alicante permite recuperar disquetes clásicos de Amstrad, ZX Spectrum y Commodore con sonido real

El grupo de investigación Avances en la Educación Transcultural para una Transformación Adaptativa (REACT) de la Universidad de Alicante (UA) ha desarrollado un innovador dispositivo de almacenamiento externo que permite a los microordenadores clásicos, como Amstrad CPC, ZX Spectrum o Commodore, volver a funcionar con la misma fidelidad que sus disqueteras originales, incluyendo el característico sonido del cabezal de lectura.

El nuevo sistema se adapta físicamente a disquetes de 3 pulgadas (3''), 3,5 pulgadas (3.5'') y 5,25 pulgadas (5.25''), así como a tarjetas SD y memorias USB, sin necesidad de modificar el ordenador original ni reprogramar su firmware. La invención está protegida mediante patente y surge como respuesta a la creciente dificultad para encontrar disqueteras funcionales y a las limitaciones de los emuladores actuales, según la institución académica.

Desde el equipo investigador, liderado por la profesora Teresa Pozo-Rico, explican que el dispositivo "replica de forma fiel las señales eléctricas y el comportamiento de una unidad de disquete original, permitiendo ejecutar software antiguo exactamente igual que hace décadas". A diferencia de otros sistemas disponibles en el mercado, añade el grupo REACT, "la solución mantiene la compatibilidad física exacta con los distintos formatos de disquete y recupera la experiencia auditiva original, un elemento clave para la autenticidad histórica y la accesibilidad".

La tecnología integra un emulador de disquetera controlado por un microcontrolador, una pantalla LCD, botones y un encoder rotativo que facilitan la navegación por los archivos. Además, incorpora un altavoz que reproduce en tiempo real el sonido del cabezal de lectura y un LED indicador del estado operativo. Todo ello se aloja en una carcasa impresa en 3D que encaja perfectamente en el espacio de la disquetera original del ordenador.

Según explica Teresa Pozo-Rico, "el dispositivo permite reutilizar equipos históricos sin alterarlos, lo que resulta fundamental en contextos educativos, museográficos y de conservación digital, donde preservar la integridad del hardware es una prioridad". Asimismo, subrayan que "la interfaz ha sido diseñada para ser sencilla y accesible, facilitando su uso también a personas con discapacidad visual".

Ensayos en laboratorio

Además, señala que los ensayos de laboratorio y pruebas de campo han confirmado la compatibilidad del prototipo con los principales modelos de microordenadores clásicos, así como la estabilidad del sistema tras numerosos ciclos de lectura y escritura. El nivel de madurez tecnológica se sitúa entre TRL 6 y 7, lo que lo convierte en una solución cercana a su explotación comercial.

Esta tecnología está orientada a sectores como la educación, los museos y exposiciones, la investigación y conservación digital, la industria del retrocomputing, el desarrollo de contenidos educativos y las soluciones de accesibilidad digital.

Explotación comercial

La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la Universidad de Alicante ha lanzado una oferta tecnológica para encontrar empresas interesadas en adquirir una licencia de la patente para su explotación comercial.

Las vías de colaboración incluyen la fabricación y comercialización del dispositivo, el desarrollo de proyectos conjuntos en entornos educativos o museísticos, y la adaptación del sistema a nuevos modelos de microordenadores clásicos.

Además, la Universidad de Alicante ofrece asesoramiento técnico y científico por parte del equipo investigador, con posibilidad de personalizar la solución para distintos contextos de uso y necesidades del mercado.