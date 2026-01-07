Samsung anuncia el primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas del mundo

Samsung Electronics ha desvelado en el CES 2026 de Las Vegas el primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas del mundo (modelo R95H), un lanzamiento que marca un nuevo hito en la evolución de las pantallas premium. Este televisor, el más grande de su categoría desarrollado hasta la fecha, combina calidad de imagen con una apuesta por el diseño artístico y minimalista.

“El Micro RGB representa la cúspide de nuestra innovación en calidad de imagen, y este nuevo modelo lleva esa visión aún más lejos”, ha declarado Hun Lee, vicepresidente ejecutivo de Visual Display en Samsung. Según la compañía, el R95H recupera la filosofía de “la tecnología como arte” que inspiró el diseño Timeless Gallery hace más de una década, ahora reinterpretada en el nuevo Timeless Frame, un marco refinado que convierte la pantalla en una pieza decorativa de corte arquitectónico.

Ventana inmersiva

El televisor está pensado para integrarse en espacios actuales con un diseño que busca parecer más una ventana al mundo que un dispositivo tradicional. Su sonido envolvente, integrado en el propio marco, se adapta dinámicamente al tamaño de la pantalla, logrando una experiencia visual y auditiva cohesionada.

En el plano técnico, incorpora las tecnologías Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro, que emplean inteligencia artificial para mejorar tonos, contraste y detalles incluso en escenas de iluminación compleja. Además, el sistema Micro RGB Precision Color 100 alcanza el 100% del espectro de color BT.2020, con certificación de la Verband der Elektrotechnik (VDE) por su precisión cromática.

Otra de sus novedades es la tecnología Glare Free, patentada por Samsung, que reduce reflejos y mejora la visibilidad en entornos luminosos, para una experiencia constante en cualquier condición de luz.

Conectividad inteligente y funciones impulsadas por IA

El nuevo televisor llega preparado para el hogar conectado. Es compatible con HDR10+ ADVANCED, la versión más reciente del estándar HDR10+, y con Eclipsa Audio, que amplifica la calidad del sonido. Además, incluye Vision AI Companion, una plataforma de asistencia conversacional que permite búsquedas por voz, recomendaciones inteligentes y acceso directo a aplicaciones con inteligencia artificial como AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot y Perplexity.

El Samsung Micro RGB R95H de 130 pulgadas se exhibe estos días en el stand de la compañía durante el CES 2026 en Las Vegas, donde protagoniza una de las presentaciones más destacadas de esta edición por su combinación de tecnología de vanguardia y diseño de inspiración artística.