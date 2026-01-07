NXTPAPER 70 Pro: TCL lanza el primer smartphone-libro de la Serie 70

TCL desvela en el CES 2026 de Las Vegas el NXTPAPER 70 Pro, pionero de la Serie TCL 70 y concebido como el "smartphone-libro" para una era saturada de pantallas. Este dispositivo integra la última generación de NXTPAPER, una tecnología patentada que emula la textura y legibilidad del papel impreso, eliminando reflejos molestos y minimizando la emisión de luz azul nociva sin sacrificar colores vibrantes ni tasas de refresco fluidas.

Tecnología aplicada

La pantalla del NXTPAPER 70 Pro destaca por sus modos especializados: lectura estándar, ink-paper para textos puros, color expandido y un innovador "modo noche" que ajusta dinámicamente la iluminación ambiental. Con un diseño ultrafino y ligero —menos de 200 gramos—, el terminal prioriza la ergonomía para sesiones prolongadas de estudio, trabajo remoto o consumo de ebooks, posicionándose como aliado para estudiantes y profesionales nómadas.

Batería XXL y rendimiento sostenido

Equipado con una batería de gran capacidad —superando ampliamente los estándares del segmento medio—, soporta carga rápida y optimización IA para extender la autonomía hasta dos días en uso mixto. Corre sobre Android 15 con actualizaciones garantizadas, integrando procesador eficiente, 8 GB de RAM expandibles y almacenamiento generoso, todo enfocado en multitarea sin compromisos visuales.

Estrategia de TCL en movilidad consciente

Presentado en el mayor escaparate tecnológico mundial, el NXTPAPER 70 Pro responde a la creciente demanda de dispositivos que combaten la fatiga digital, un problema que afecta a millones de usuarios globales. La marca utiliza materiales reciclados y embalajes ecológicos, apuntando a un lanzamiento comercial inminente en mercados clave como Europa y Asia.