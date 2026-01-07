COINCIDIENDO CON CES 2026
Motorola presenta su primer foldable razr y familia signature en Lenovo Tech World 2026
Innovaciones en IA y dispositivos premium marcan el futuro de la movilidad inteligente para la marca
Motorola muestra un plegable tipo fold y avances en IA durante Lenovo Tech World 2026, enmarcado en el CES 2026. El Motorola razr fold, es un smartphone plegable en formato fold, creado para fusionar productividad, entretenimiento y portabilidad en un diseño compacto. Con una pantalla externa de 6,56 pulgadas para uso tradicional y una pantalla interna LTPO 2K de 8,09 pulgadas al desplegarse, ofrece un lienzo amplio para multitarea, creatividad y contenido inmersivo, compatible con el lápiz óptico moto pen ultra. Sus funciones de IA integradas, como Catch me up para resúmenes rápidos y Next Move para sugerencias proactivas, mantienen a los usuarios organizados y eficientes, mientras su triple cámara trasera de 50 MP (principal, ultra gran angular/macro y teleobjetivo periscopio 3x), más cámaras externa de 32 MP e interna de 20 MP, soporta grabación Dolby Vision con estabilización cinematográfica. Este modelo llegará próximamente a España, con detalles de disponibilidad pendientes.
Familia signature: Ultra-premium con artesanía refinada
La nueva familia ultra-premium Motorola signature debuta con el modelo signature, un smartphone sofisticado, dirigido a usuarios exigentes en tecnología y diseño exclusivo. Con un grosor muy delgado de 6,99 mm, integra el procesador Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nm para buen rendimiento y IA on-device, batería de silicio-carbono de 5200 mAh con carga TurboPower de 90 W e inalámbrica de 50 W, y hasta siete años de actualizaciones de Android y seguridad. Su pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas, combinada con Dolby Vision, Dolby Atmos y Sound by Bose, proporciona una experiencia audiovisual inmersiva, mientras cuatro cámaras de 50 MP capturan imágenes de precisión profesional. Estará disponible en España por un precio recomendado de 999 euros, con servicios personalizados como asistencia bajo demanda.
Motorola Qira: Ecosistema IA unificado
Motorola y Lenovo lanzan Qira, una plataforma unificada de IA que integra moto ai, Lenovo AI Now, Creator Zone y Learning Zone bajo una interfaz común y activación por voz, manteniendo el contexto entre dispositivos. Soporta partnerships con Microsoft 365/Copilot, Qualcomm, Intel, Perplexity y Google, anticipando necesidades del usuario y reduciendo fricciones en tareas diarias, con más funciones previstas para finales de 2026. Destaca el Proyecto Maxwell, un concepto wearable de Motorola 312 Labs con IA perceptiva multimodal: fusiona datos de cámara, micrófonos y sensores para resúmenes en tiempo real (ej. de conferencias), publicaciones automáticas en redes y acciones basadas en lenguaje natural.
Expansión del ecosistema y ediciones especiales
La familia crece con moto sound flow (altavoz Sound by Bose), moto watch (en colaboración con Polar para seguimiento de bienestar), moto pen ultra y moto tag 2, todos con materiales de calidad, colores Pantone y conectividad con smartphones Motorola. Disponibles en España vía motorola.es: moto sound flow por 199 euros, moto watch desde 99 euros, moto pen ultra desde 59 euros y moto tag desde 39 euros. Además, la serie Motorola Collections incorpora el motorola razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, con pantalla inteligente, IA moto ai, bisagra de titanio IP48 y personalizaciones temáticas FIFA, exclusivo para EE.UU. y Canadá como partner oficial del torneo.
