Dreo presenta soluciones de refrigeración doméstica con la tecnología TurboCool

La firma Dreo ha aprovechado su presencia en CES 2026 para anunciar un conjunto de innovaciones en las áreas de Confort del Aire y Cocina Inteligente, encabezadas por la introducción de TurboCool, una tecnología propia que redefine el concepto de refrigeración doméstica.

La nueva solución integra flujo de aire de alto rendimiento y nebulización ultrasónica en un único sistema, con el objetivo de ofrecer una refrigeración rápida, estable y sin el exceso de humedad típico de los enfriadores evaporativos. Según la compañía, la clave de su eficacia está en las partículas ultrafinas de 17 micras generadas por el sistema, capaces de evaporarse de forma inmediata sin mojar superficies.

La serie debutante, denominada TurboCool Misting Fan, incluye tres modelos: el TurboCool Misting Fan 765S, considerado el insignia de la gama por su rendimiento 3‑en‑1; el 516S, pensado para interiores compactos; y el 711AS, diseñado para exteriores. Su lanzamiento comercial está previsto para abril de 2026.

Nuevas tecnologías

Además, la firma presenta la tecnología MotionSync, que permite dirigir el flujo de aire simplemente apuntando el mando en la dirección deseada, y la tecnología Neon RGBIC, que ofrece información ambiental mediante indicadores visuales de temperatura, humedad o calidad del aire. Estas novedades se integrarán en futuros productos de purificación y ventilación inteligente de la marca.

En el ámbito de la Cocina Inteligente, la empresa amplía su catálogo con el espumador de leche BaristaMaker Milk Frother Nano y dos nuevos sistemas de filtración de agua, los modelos Water Filter 112 (3 L) y 115 (5 L). También mostró una vista previa de la próxima generación de freidoras inteligentes ChefMaker 2 Combi Fryer, que incluirán asistencia basada en inteligencia artificial.

Joshua Gunn, vicepresidente de Dreo, señaló durante el evento que el propósito de la compañía es “desarrollar tecnologías que operen de manera discreta para facilitar una vida más saludable y cómoda”. Con esta estrategia, la marca refuerza su hoja de ruta en AIoT, integrando inteligencia y detección contextual en las rutinas diarias del hogar para lograr entornos más confortables y adaptativos.