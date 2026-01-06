Roborock presenta el primer robot aspirador con ruedas y patas

Roborock, compañía de robótica de limpieza doméstica, está sienedo uno de los destacados protagonistas del CES 2026 de Las Vegas gracias a la presentación del Saros Rover, el primer robot aspirador que combina ruedas y patas. Con esta innovación, la empresa inaugura una nueva categoría de movilidad para robots domésticos, capaz de subir escaleras, superar pendientes y adaptarse a superficies de distintos niveles sin perder estabilidad.

El lanzamiento, dirigido por Quan Gang, presidente de Roborock, marca un punto de inflexión en la robótica para el hogar. La arquitectura híbrida de ruedas-patas del Saros Rover le permite separar y mover cada elemento de manera independiente, realizar giros ágiles o pequeños saltos, y mantener el cuerpo nivelado gracias a un avanzado conjunto de sensores y algoritmos de inteligencia artificial integrados. Según la marca, el nuevo modelo es ideal para viviendas de varias plantas, donde puede limpiar cada peldaño de una escalera de forma autónoma mientras asciende al siguiente nivel.

Nueva generación de robots domésticos

Junto al Saros Rover, Roborock ha revelado otros modelos que llegarán al mercado durante el primer semestre del año. Entre ellos destacan los Saros 20 y Saros 20 Sonic, que representan la nueva generación de la serie insignia de la compañía. Ambos equipos incorporan el sistema de navegación inteligente StarSight™ 2.0, capaz de reconocer más de 200 objetos y maniobrar con extrema precisión en entornos complejos.

El Saros 20 introduce un chasis AdaptiLift 3.0, con un brazo de escalada que se despliega al detectar obstáculos, permitiéndole superar umbrales de hasta 8,5 centímetros combinando altura y equilibrio. Por su parte, el Saros 20 Sonic destaca por su diseño ultradelgado de 7,98 cm y su tecnología de fregado VibraRise® 5.0, con mopas sónicas que alcanzan hasta 4000 vibraciones por minuto. Ambos funcionan con el motor HyperForce® de 35.000 Pa y se acompañan del nuevo RockDock® con lavado a 100 °C para un mantenimiento más eficaz.

La serie Qrevo también se renueva con el Qrevo Curv 2 Flow, el primer modelo de la marca con rodillos autolimpiantes. Su tecnología SpiraFlow permite una limpieza continua sin interrupciones, mientras que el sistema Edge-Adaptive extiende los rodillos para llegar a los bordes sin dañar alfombras ni suelos delicados.

Robots cortacésped

Roborock ha aprovechado su presencia en el CES para anunciar su entrada en el mercado norteamericano de cortacéspedes inteligentes. La nueva gama incluye el RockMow X1 LiDAR, el RockMow X1 y el RockNeo Q1, todos ellos diseñados para llevar la automatización del hogar al exterior.

El RockMow X1 LiDAR incorpora la tecnología de detección Sentisphere LiDAR, tracción a las cuatro ruedas (4WD), suspensión dinámica y dirección activa patentada, ofreciendo cortes precisos incluso en terrenos irregulares. Su variante RockMow X1 combina navegación RTK + VSLAM con precisión centimétrica, mientras que el RockNeo Q1 busca acercar la tecnología de corte inteligente a jardines de tamaño medio, manteniendo la fiabilidad y facilidad de configuración que caracteriza a la marca.

Innovación y colaboración estratégica

Bajo el lema «The Greatest Meeting the Greatest» (El mejor se une al mejor), Roborock ha anunciado una colaboración con el Real Madrid Club de Fútbol, que servirá como escaparate global de sus tecnologías a través de acciones conjuntas y campañas promocionales. La alianza, que involucra tanto al equipo masculino como al femenino, busca conectar los valores de excelencia, innovación y rendimiento que comparten ambas instituciones, con el objetivo de acercar la robótica de limpieza a una audiencia internacional más amplia.

Disponibilidad

Los nuevos Roborock Saros 20, Saros 20 Sonic, Qrevo Curv 2 Flow y F25 Ace Pro estarán disponibles en distintos mercados a lo largo de 2026. Los precios y las fechas exactas de lanzamiento se confirmarán más adelante.