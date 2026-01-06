Edifier presenta su nueva generación de soluciones de audio inmersivas

Edifier, empresa dedicada a sistemas de audio de alta gama, ha dado a conocer en CES 2026 su nueva línea de productos “cross-scenario”, diseñada para integrar la experiencia sonora entre el escritorio, el hogar y los entornos multimedia. Apuesta por el diseño, la conectividad avanzada y el procesamiento digital de alta resolución, para unificar el audio de trabajo, ocio y entretenimiento bajo un mismo ecosistema.

Más allá del escritorio con el nuevo M90

Inspirado en el modelo M60, el M90 amplía el concepto de altavoz activo de escritorio para convertirse en un centro de entretenimiento doméstico. Con 100 W RMS de potencia, un diseño biamplificado de 24 bits/96 kHz y conectividad versátil —HDMI eARC, Bluetooth 6.0 con LDAC, USB-C, óptica y Line-in— ofrece una respuesta de hasta 100 dB SPL, adecuado tanto para gaming de alto rendimiento como para cine en casa. Su control remoto omnidireccional y su diseño adaptable lo preparan para escritorios, salones o estaciones híbridas de trabajo y ocio.

Serie MR: para espacios reducidos

Edifier refuerza su catálogo profesional con la Serie MR de monitores de campo cercano, pensada para estudios domésticos y flujos de producción móviles. Los modelos MR3 y MR5 incorporan arquitectura biamplificada o triamplificada, DSP integral, calibración tonal y compensación acústica de sala, garantizando una monitorización fiel incluso fuera del “sweet spot”. Ambos han sido reconocidos con el VGP 2025 Design Award en Japón por su diseño compacto y su rendimiento técnico.

Monitores XR6: calibración inteligente y respuesta extendida

El Edifier XR6, primer modelo de la Serie Near-Middle Field, introduce un sistema de autocalibración analítica que evalúa la acústica de la sala para optimizar el sonido de manera automática. Esta función lo convierte en una opción profesional accesible para creadores de contenido y músicos que buscan precisión sin depender de entornos de estudio tradicionales.

Serie QR: estética minimalista y alma Hi-Fi

Pensada para setups de gaming y streaming, la Serie QR —con los modelos QR65 y QR30— apuesta por una iluminación RGB sutil mediante diseño Infinity Mirror, proporcionando una ambientación envolvente sin distracciones visuales. El QR65, con 70 W RMS, tweeter de cúpula de seda, puerto bass-reflex tipo laberinto y cargador rápido GaN integrado, combina estética minimalista con ingeniería acústica de nivel audiófilo.

HDMI eARC: nuevo estándar en altavoces activos

Edifier incorpora en esta generación conectividad HDMI eARC, hasta ahora reservada a receptores AV, en modelos como el M90, R2750MKII y S355DB, permitiendo una transmisión de audio de alta resolución con televisores y reproductores de nueva generación. Con ello, la marca refuerza su visión de sistemas activos “todo en uno”.