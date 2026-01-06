CES 2026
EarFun presenta avances destacados de AI en audio inalámbrico
Los EarFun Air Pro 4+ debutan como los primeros TWS con asistente de idiomas AI para traducción en tiempo real, facilitando comunicaciones multilingües en viajes o conferencias sin interrupir la música
EarFun presenta en CES 2026 innovaciones pioneras como los Air Pro 4+ con traducción AI en vivo, Wave Pro X y Clip 2, elevando la gama media con conectividad Bluetooth 6.0, ANC híbrido y certificaciones Hi-Res Audio. Estos lanzamientos responden a demandas de usuarios como periodistas tecnológicos que valoran movilidad, claridad en llamadas y personalización sonora.
A fondo Air Pro 4+: Traducción AI y potencia sonora
Los EarFun Air 4+ destacan como unos de los auriculares true wireless más completos en su rango de precio, ofreciendo cancelación de ruido adaptativa, sonido equilibrado y elevada autonomía.
Equipados con Bluetooth 6.0, drivers híbridos (10 mm dinámico + Balanced Armature), certificación IP55 y soporte para códecs como LDAC y aptX Adaptive, garantizan Hi-Res Audio inalámbrico con respuesta de 20 Hz-20 kHz. La batería ofrece 11 horas por auricular (52 horas totales con estuche), con carga rápida (2 horas en 10 minutos) e inalámbrica. Incluyen 6 micrófonos con IA para llamadas claras, más modos Auracast y multipunto.
El sonido impresiona por su equilibrio de fábrica: graves potentes pero controlados, medios claros para voces y agudos detallados sin fatiga. La app EarFun Audio permite ecualización personalizada, con preajustes como "Rock" que potencian géneros variados, elevando la experiencia a niveles premium para electrónica, jazz o podcasts. El ANC QuietSmart 3.0 reduce hasta 50 dB (efectivo hasta 4000 Hz), adaptándose cada 0,3 segundos con IA para bloquear ruidos como aviones u oficinas.
QuietSmart 3.0 híbrida ofrece modos como "Adaptación al Entorno AI", "Viento" o "Ultra ANC", personalizando la supresión en entornos ruidosos sin aislar por completo. El modo transparencia suena natural, preservando voces ambientales con precisión. Controles táctiles mejorados y pausa automática añaden fluidez, aunque ajustes rápidos pueden fallar ocasionalmente.
Con 60 mAh por auricular y 600 mAh en el estuche, soportan sesiones largas de reviews sin recargas. Bluetooth 6.0 logra latencia de 50 ms en modo Juego para vídeos o gaming, con multipunto y Google Fast Pair. La app optimiza firmware para rendimiento continuo.
Ligeros (6 g por auricular), con estuche de cuidado diseño e IP55, resisten sudor o lluvia.
Más novedades: Wave Pro X: Auriculares ANC con Auracast y 100 horas de batería
Los Wave Pro X, flagship over-ear con doble driver (40 mm DLC + 10 mm LCP), estrenan Auracast en Qualcomm QCC3095 para conexiones seguras vía Bluetooth 6.0 con encriptación DES/SSP. Destacan por 100 horas de autonomía (LE Audio eficiente), ANC híbrido cableado/inalámbrico, 8 micrófonos para llamadas inmersivas y modo Teatro para sonido espacial cinematográfico, más latencia ultra-baja en gaming y multipunto. Lanzamiento en junio 2026, perfectos para sesiones largas de reviews o documentales, combinando fidelidad lossless (LDAC, USB Audio) con comodidad ergonómica.
Clip 2: Ear-Clip Hi-Res con IA abierta
Los Clip 2, sucesores open-ear, incorporan traducción speech-to-text AI vía app, drivers de 12 mm para soundstage amplio (Hi-Res, LDAC, 3D Surround), Quad-mic ENC con RISC-V/NPU y IP55 resistente. Con 40 horas totales (estuche inalámbrico), Bluetooth 6.0 multipunto y EQ personalizable, priorizan confort todo el día para gastronomía activa o movilidad, lanzándose en marzo 2026 sin fatiga auditiva gracias a materiales skin-friendly y puerto elíptico.
- Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
- Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
- La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
- Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
- Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
- Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
- Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
- Las cabalgatas de Reyes en Barcelona este 2026, barrio a barrio: horarios y recorridos