Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería del Niño 2026Lotería del Niño 2026Primer premio Lotería Niño 2026Segundo premio Lotería Niño 2026Tercer premio Lotería Niño 2026Terminaciones reintegrosCentros comerciales abiertosBacteria NestléCatalunyaVenezuelaHorario Supercopa
instagramlinkedin

CES 2026

EarFun presenta avances destacados de AI en audio inalámbrico

Los EarFun Air Pro 4+ debutan como los primeros TWS con asistente de idiomas AI para traducción en tiempo real, facilitando comunicaciones multilingües en viajes o conferencias sin interrupir la música

EarFun Air Pro 4+

EarFun Air Pro 4+

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

EarFun presenta en CES 2026 innovaciones pioneras como los Air Pro 4+ con traducción AI en vivo, Wave Pro X y Clip 2, elevando la gama media con conectividad Bluetooth 6.0, ANC híbrido y certificaciones Hi-Res Audio. Estos lanzamientos responden a demandas de usuarios como periodistas tecnológicos que valoran movilidad, claridad en llamadas y personalización sonora.

A fondo Air Pro 4+: Traducción AI y potencia sonora

Los EarFun Air 4+ destacan como unos de los auriculares true wireless más completos en su rango de precio, ofreciendo cancelación de ruido adaptativa, sonido equilibrado y elevada autonomía.

Equipados con Bluetooth 6.0, drivers híbridos (10 mm dinámico + Balanced Armature), certificación IP55 y soporte para códecs como LDAC y aptX Adaptive, garantizan Hi-Res Audio inalámbrico con respuesta de 20 Hz-20 kHz. La batería ofrece 11 horas por auricular (52 horas totales con estuche), con carga rápida (2 horas en 10 minutos) e inalámbrica. Incluyen 6 micrófonos con IA para llamadas claras, más modos Auracast y multipunto.

El sonido impresiona por su equilibrio de fábrica: graves potentes pero controlados, medios claros para voces y agudos detallados sin fatiga. La app EarFun Audio permite ecualización personalizada, con preajustes como "Rock" que potencian géneros variados, elevando la experiencia a niveles premium para electrónica, jazz o podcasts. El ANC QuietSmart 3.0 reduce hasta 50 dB (efectivo hasta 4000 Hz), adaptándose cada 0,3 segundos con IA para bloquear ruidos como aviones u oficinas.

QuietSmart 3.0 híbrida ofrece modos como "Adaptación al Entorno AI", "Viento" o "Ultra ANC", personalizando la supresión en entornos ruidosos sin aislar por completo. El modo transparencia suena natural, preservando voces ambientales con precisión. Controles táctiles mejorados y pausa automática añaden fluidez, aunque ajustes rápidos pueden fallar ocasionalmente.

Con 60 mAh por auricular y 600 mAh en el estuche, soportan sesiones largas de reviews sin recargas. Bluetooth 6.0 logra latencia de 50 ms en modo Juego para vídeos o gaming, con multipunto y Google Fast Pair. La app optimiza firmware para rendimiento continuo.

Ligeros (6 g por auricular), con estuche de cuidado diseño e IP55, resisten sudor o lluvia.

Más novedades: Wave Pro X: Auriculares ANC con Auracast y 100 horas de batería

Los Wave Pro X, flagship over-ear con doble driver (40 mm DLC + 10 mm LCP), estrenan Auracast en Qualcomm QCC3095 para conexiones seguras vía Bluetooth 6.0 con encriptación DES/SSP. Destacan por 100 horas de autonomía (LE Audio eficiente), ANC híbrido cableado/inalámbrico, 8 micrófonos para llamadas inmersivas y modo Teatro para sonido espacial cinematográfico, más latencia ultra-baja en gaming y multipunto. Lanzamiento en junio 2026, perfectos para sesiones largas de reviews o documentales, combinando fidelidad lossless (LDAC, USB Audio) con comodidad ergonómica.

Clip 2: Ear-Clip Hi-Res con IA abierta

Los Clip 2, sucesores open-ear, incorporan traducción speech-to-text AI vía app, drivers de 12 mm para soundstage amplio (Hi-Res, LDAC, 3D Surround), Quad-mic ENC con RISC-V/NPU y IP55 resistente. Con 40 horas totales (estuche inalámbrico), Bluetooth 6.0 multipunto y EQ personalizable, priorizan confort todo el día para gastronomía activa o movilidad, lanzándose en marzo 2026 sin fatiga auditiva gracias a materiales skin-friendly y puerto elíptico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  2. Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
  3. La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
  4. Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
  5. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  6. Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
  7. Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
  8. Las cabalgatas de Reyes en Barcelona este 2026, barrio a barrio: horarios y recorridos

EarFun presenta avances destacados de AI en audio inalámbrico

EarFun presenta avances destacados de AI en audio inalámbrico

El Sorteo del Niño 2026 reparte dos millones de euros en el barrio de Sant Ildefons de Cornellà

El Sorteo del Niño 2026 reparte dos millones de euros en el barrio de Sant Ildefons de Cornellà

Seat supera las previsiones de producción de Martorell en 2025 y arranca 2026 con la llegada del coche eléctrico

Seat supera las previsiones de producción de Martorell en 2025 y arranca 2026 con la llegada del coche eléctrico

Un incendio quema una fábrica de conejos en La Selva del Camp (Tarragona)

Un incendio quema una fábrica de conejos en La Selva del Camp (Tarragona)

El papa León XIV cierra la Puerta Santa del Vaticano y clausura el Jublieo

El papa León XIV cierra la Puerta Santa del Vaticano y clausura el Jublieo

¿Dónde puedo comprobar mi décimo de la Lotería del Niño 2026 online? Consulta los números premiados

¿Dónde puedo comprobar mi décimo de la Lotería del Niño 2026 online? Consulta los números premiados

DIRECTO | Corina Machado confiesa que quiere volver a Venezuela "lo antes posible"

DIRECTO | Corina Machado confiesa que quiere volver a Venezuela "lo antes posible"

Irán teme ser la próxima víctima de Trump ante el auge de las protestas contra el Gobierno

Irán teme ser la próxima víctima de Trump ante el auge de las protestas contra el Gobierno