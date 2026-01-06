Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería del Niño 2026Lotería del Niño 2026Lista Lotería Niño 2026Primer premio Lotería Niño 2026Segundo premio Lotería Niño 2026Tercer premio Lotería Niño 2026Terminaciones reintegrosCentros comerciales abiertosBacteria NestléCatalunyaVenezuela
instagramlinkedin

Tecnología

Alexa se pasa al navegador para competir con ChatGPT

Amazon lanza su asistente virtual mejorado en la web, aunque por ahora solo está disponible en EE. UU. y Canadá

Un centro logístico de Amazon

Un centro logístico de Amazon / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Amazon ha decidido sacar a Alexa del entorno cerrado de sus dispositivos. A partir de ahora, algunos usuarios podrán usar Alexa+ directamente desde el navegador, sin necesidad de un altavoz Echo ni de la app del móvil. Es un movimiento que busca acercarse al modelo de asistentes conversacionales que ya lideran plataformas como ChatGPT, Gemini o Claude.

La nueva versión de Alexa no solo responde preguntas ni enciende luces. Con Alexa+, Amazon apuesta por algo más ambicioso: un asistente capaz de organizar viajes, hacer reservas, proponer menús y gestionar dispositivos inteligentes, todo mediante conversaciones naturales. Además, guarda el historial del usuario, recuerda preferencias y adapta la experiencia con el tiempo.

Desde la propia compañía lo explican así: para que Alexa sea realmente útil, tiene que estar “donde esté el usuario: en casa, en el móvil y ahora también en la web”. El salto al navegador busca precisamente eso: más accesibilidad y más continuidad.

Estrategia

Este movimiento no es casual. Llega en un momento en el que la inteligencia artificial generativa marca el ritmo del sector tecnológico. Amazon, que se había quedado algo rezagada frente a sus competidores, busca ahora ponerse al día y volver a posicionar su asistente como una herramienta relevante.

Eso sí, el acceso sigue siendo limitado. Alexa+ solo está disponible en Estados Unidos y Canadá, y por ahora requiere invitación o compra de un nuevo Echo. En el caso de los suscriptores de Amazon Prime, el servicio se incluye sin coste adicional.

Asistente más completo

La gran diferencia respecto a la Alexa clásica es su capacidad para actuar de forma proactiva. Ya no se limita a ejecutar órdenes: ahora propone soluciones, anticipa necesidades y toma decisiones sencillas en función de los hábitos del usuario. Amazon asegura que ya hay decenas de millones de personas con acceso anticipado y que la expansión internacional será gradual.

Con este paso, la compañía deja claro que su visión del futuro no pasa solo por tener un altavoz en casa, sino por ofrecer un asistente accesible desde cualquier pantalla, en cualquier momento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  2. Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
  3. La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
  4. Lotería del Niño 2026, hoy en directo: hora del sorteo de Reyes y premios
  5. Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
  6. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  7. Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
  8. Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación

Alexa se pasa al navegador para competir con ChatGPT

Alexa se pasa al navegador para competir con ChatGPT

Dinamarca y Groenlandia piden una reunión con Rubio en plena crisis en torno a la isla ártica

Dinamarca y Groenlandia piden una reunión con Rubio en plena crisis en torno a la isla ártica

Un golazo de Boulbina en la prórroga impulsa a Argelia en la Copa África

Un golazo de Boulbina en la prórroga impulsa a Argelia en la Copa África

Fallece un parapentista de 41 años tras sufrir un accidente en Tenerife

Fallece un parapentista de 41 años tras sufrir un accidente en Tenerife

Sánchez acusa a Trump de intervenir en Venezuela “para apropiarse de sus recursos naturales”

Sánchez acusa a Trump de intervenir en Venezuela “para apropiarse de sus recursos naturales”

Protecció Civil mantiene la alerta por frío y nieve en Catalunya

Protecció Civil mantiene la alerta por frío y nieve en Catalunya

Josep Borrell pide dejar de considerar a EEUU un "gran aliado"

Josep Borrell pide dejar de considerar a EEUU un "gran aliado"

EEUU corrige la designación del Cártel de los Soles como grupo criminal y lo califica ahora de "sistema clientelar"

EEUU corrige la designación del Cártel de los Soles como grupo criminal y lo califica ahora de "sistema clientelar"