Alexa se pasa al navegador para competir con ChatGPT

Amazon ha decidido sacar a Alexa del entorno cerrado de sus dispositivos. A partir de ahora, algunos usuarios podrán usar Alexa+ directamente desde el navegador, sin necesidad de un altavoz Echo ni de la app del móvil. Es un movimiento que busca acercarse al modelo de asistentes conversacionales que ya lideran plataformas como ChatGPT, Gemini o Claude.

La nueva versión de Alexa no solo responde preguntas ni enciende luces. Con Alexa+, Amazon apuesta por algo más ambicioso: un asistente capaz de organizar viajes, hacer reservas, proponer menús y gestionar dispositivos inteligentes, todo mediante conversaciones naturales. Además, guarda el historial del usuario, recuerda preferencias y adapta la experiencia con el tiempo.

Desde la propia compañía lo explican así: para que Alexa sea realmente útil, tiene que estar “donde esté el usuario: en casa, en el móvil y ahora también en la web”. El salto al navegador busca precisamente eso: más accesibilidad y más continuidad.

Estrategia

Este movimiento no es casual. Llega en un momento en el que la inteligencia artificial generativa marca el ritmo del sector tecnológico. Amazon, que se había quedado algo rezagada frente a sus competidores, busca ahora ponerse al día y volver a posicionar su asistente como una herramienta relevante.

Eso sí, el acceso sigue siendo limitado. Alexa+ solo está disponible en Estados Unidos y Canadá, y por ahora requiere invitación o compra de un nuevo Echo. En el caso de los suscriptores de Amazon Prime, el servicio se incluye sin coste adicional.

Asistente más completo

La gran diferencia respecto a la Alexa clásica es su capacidad para actuar de forma proactiva. Ya no se limita a ejecutar órdenes: ahora propone soluciones, anticipa necesidades y toma decisiones sencillas en función de los hábitos del usuario. Amazon asegura que ya hay decenas de millones de personas con acceso anticipado y que la expansión internacional será gradual.

Con este paso, la compañía deja claro que su visión del futuro no pasa solo por tener un altavoz en casa, sino por ofrecer un asistente accesible desde cualquier pantalla, en cualquier momento.