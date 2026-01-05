Samsung redefine el hogar conectado con su nueva generación de productos con IA en el CES 2026

Samsung Electronics se ha situado en el foco del CES con “The First Look 2026”, su presentación oficial en el hotel Wynn de Las Vegas, donde la compañía ha mostrado la mayor renovación de su catálogo de productos con inteligencia artificial hasta la fecha. Bajo la visión “Companion to AI Living”, la marca surcoreana ha dado a conocer un ecosistema de dispositivos inteligentes diseñados para acompañar al usuario en cada ámbito del día a día: entretenimiento, hogar y salud.

Televisores y sonido: el salto hacia el entretenimiento con AI

El protagonista indiscutible ha sido el nuevo Micro RGB de 130 pulgadas, un televisor que marca el inicio de una nueva era en los paneles de alta gama. Su tecnología Micro RGB AI Engine Pro controla con precisión los diodos microscópicos rojo, verde y azul, ofreciendo pureza y naturalidad de color. A ello se suma su diseño Timeless Frame, de marcos mínimos y estética sobria, pensado para centrar toda la atención en la imagen.

El televisor incorpora además Vision AI Companion (VAC), un asistente que eleva la experiencia multimedia al siguiente nivel. VAC recomienda contenidos, ajusta automáticamente la imagen y el sonido e incluso ofrece sugerencias gastronómicas o musicales relacionadas con lo que el usuario está viendo. Entre sus modos especializados destaca el AI Soccer Mode Pro, que recrea la atmósfera sonora de un estadio gracias al AI Sound Controller Pro.

La nueva gama de televisores incluye soporte para HDR10+ ADVANCED, para mayor brillo, mejor contraste, tonos más precisos y optimización automática por tipo de contenido. Todos incorporarán también Eclipsa Audio, el sistema de sonido espacial propio de la compañía.

Samsung lanza altavoces Music Studio 5 y 7, diseñados por Erwan Bouroullec. Con conectividad WiFi y una estética minimalista, permiten configurar sistemas de sonido a medida, integrándose perfectamente tanto con televisores como con otros dispositivos del hogar.

Hogar inteligente: electrodomésticos que piensan

En el ámbito doméstico, Samsung ha presentado los avances tangibles de su estrategia AI Living. Destaca el renovado Family Hub, cuyo sistema AI Vision mejora el reconocimiento de alimentos e integra Google Gemini para ofrecer una gestión automatizada y predictiva del frigorífico. Ahora, la función “¿Qué hay hoy para comer?” propone menús personalizados en función de los ingredientes disponibles, con un guiado paso a paso a través de SmartThings Food.

La firma ha introducido también FoodNote, un nuevo informe semanal sobre hábitos alimenticios, y Now Brief, que adapta las recomendaciones a cada miembro del hogar mediante reconocimiento de voz.

En cuidado de la ropa, la Bespoke AI Laundry Combo combina lavado y secado automáticos en un solo ciclo, mientras que el Bespoke AI AirDresser añade la función Auto Wrinkle Care para alisar prendas mediante vapor. En limpieza, el Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, con procesador Qualcomm Dragonwing™ y sensores 3D activos, actúa como asistente doméstico y sistema de videovigilancia, interactuando por voz a través de Bixby.

Se ha anunciado también un acuerdo con Hartford Steam Boiler (HSB) que permitirá reducir primas de seguros a los hogares equipados con dispositivos conectados a SmartThings, un paso más hacia la convergencia entre tecnología y servicios.

Salud inteligente: del control reactivo a la prevención activa

En el terreno del bienestar, Samsung Health Assistant redefine la atención preventiva integrando datos de wearables, smartphones y electrodomésticos. Mediante colaboración con fabricantes de parches de glucosa (CGM), el sistema sugerirá recetas y hábitos basados en el historial del usuario y en los alimentos disponibles en el frigorífico. También ofrecerá rutinas de sueño y ejercicio personalizadas, e incluso detección temprana de deterioro cognitivo mediante análisis de patrones de habla y movimiento.

Todo este ecosistema se apoya en Samsung Knox y Knox Matrix, que garantizan la ciberseguridad y la protección de los datos en todo momento.

Ecosistema unificado y actualizaciones

El nuevo sistema operativo Tizen 2026 llega como el más potente de la marca y con una promesa singular: siete años de actualizaciones gratuitas, asegurando que los televisores y dispositivos sigan evolucionando sin perder compatibilidad ni rendimiento.