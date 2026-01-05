LG revive su “wallpaper TV” en CES 2026 con el nuevo OLED evo W6

El LG OLED evo W6 recupera el concepto Wallpaper con un grosor de únicamente 9 mm, fruto de la miniaturización de componentes y una reingeniería interna completa.

Su nuevo soporte permite que el panel quede totalmente a ras de pared, reforzando la idea de una pantalla que prácticamente desaparece en el salón.

True Wireless y limpieza visual

La conectividad True Wireless con Zero Connect Box concentra todas las conexiones en una unidad externa que puede situarse hasta 10 metros del televisor, transmitiendo vídeo 4K y audio sin pérdidas visuales.

Este diseño convierte al W6 en el televisor OLED True Wireless más delgado del momento y reduce al mínimo el impacto de los cables en la decoración.

Más brillo, menos reflejos, más IA

La tecnología Hyper Radiant Color eleva el brillo, mejora negros y color y reduce reflejos, haciendo del W6 el OLED más brillante de la firma, con certificación Reflection Free with Premium de Intertek.

El procesador Alpha 11 AI Gen3, con una NPU 5,6 veces más potente, estrena un Motor Dual de IA que reduce el ruido y preserva la textura natural para ofrecer imágenes más equilibradas y detalladas.

Gaming y experiencia personalizada

El W6 y las series G6 y C6 ofrecen 4K a 165 Hz, compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, tiempo de respuesta de 0,1 ms y ALLM, consolidando a LG como marca a considerar en televisores para gaming.

La plataforma webOS incorpora funciones como Voice ID, integración con Google Gemini y Microsoft Copilot, y un AI Concierge mejorado para una experiencia personalizada y más contextual.

Seguridad y presencia en CES 2026

El ecosistema se protege con LG Shield, premiado con un CES 2026 Innovation Award, que aplica cifrado avanzado y medidas adicionales para salvaguardar los datos de los usuarios.

El OLED evo W6 y la gama OLED evo 2026 pueden verse en el stand 15004 de LG en el Centro de Convenciones de Las Vegas, del 6 al 9 de enero.