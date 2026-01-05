Laifen avanza en el cuidado personal con su nuevo cepillo eléctrico Wave Pro

Laifen, compañía de tecnología lifestyle reconocida por su singular combinación de innovación y diseño, ha presentado en CES 2026 su nueva generación de productos de cuidado personal. En el centro de la exhibición destaca el Wave Pro, un cepillo de dientes eléctrico que combina estética premium, ingeniería avanzada y funciones inteligentes para mejorar la higiene bucal moderna.

Estrena el acabado transparent Black (Negro transparente) y emplea materiales de calidad como ABS, aluminio y acero inoxidable. Su tecnología patentada integra un servomotor propio que produce las primeras oscilaciones de 60° junto con hasta 66.000 vibraciones sónicas por minuto, optimizando la técnica de cepillado Bass recomendada por dentistas.

Innovaciones

Entre sus innovaciones, el dispositivo incorpora nuevos cabezales de limpieza interdental profesional, un sensor de presión inteligente y un sistema de doble modo con funciones Daily Clean y Deep Clean, cada uno ajustable en tres niveles de intensidad. A ello se suma una guía inteligente mediante la app de Laifen, que ofrece informes personalizados y temporizador automatizado, además de una autonomía de hasta 70 días.

La presentación del Wave Pro se enmarca en la estrategia de Laifen por consolidar un ecosistema de cuidado personal inteligente y conectado, que incluye sus premiados secadores de pelo de alta velocidad y afeitadoras eléctricas. La marca también adelantó nuevos lanzamientos previstos para el segundo semestre de 2026.

El Laifen Wave Pro estará disponible en el mercado internacional a partir de finales de marzo, tanto en la web oficial de la compañía como en distribuidores seleccionados.