Geekom regresa a CES 2026 con portátiles premium y Mini PCs de nueva generación

La firma Geekom regresa a CES 2026 por cuarta vez consecutiva, del 6 al 9 de enero para un lanzamiento de productos muy ambicioso. Como pionero en la industria de Mini PCs, ejecuta una expansión estratégica hacia portátiles premium de alto rendimiento, consolidando su dominio en computación compacta gracias a más de 20 años de experiencia en desarrollo tecnológico. Esta participación en Las Vegas no solo destaca innovaciones accesibles para profesionales, creadores y usuarios exigentes, sino que marca el inicio de la oleada más intensa de lanzamientos en su historia reciente.

GeekBook X14 Pro: Ultraligero

El GeekBook X14 Pro emerge como la estrella principal, un portátil todo-metal que pesa solo 1 kg y mide apenas 5,8 mm en su punto más delgado, posicionándose como el laptop metálico más ligero del momento. Su pantalla OLED 2.8K con tasa de refresco de 120 Hz garantiza nitidez, colores claros y una fluidez excepcional, ideal para edición de video, diseño gráfico y consumo multimedia intensivo. Potenciado por el procesador Intel Core Ultra 9-185H, 32 GB de RAM LPDDR5X y un SSD de 2 TB, soporta cargas de trabajo como renderizado 3D o multitarea extrema, todo con hasta 16 horas de batería para productividad sin interrupciones.

El GeekBook X16 Pro complementa esta oferta con una pantalla de 16 pulgadas que mantiene especificaciones idénticas, adecuada para usuarios que priorizan espacio visual en entornos profesionales. Ambos modelos refuerzan el posicionamiento premium de GEEKOM mediante una garantía limitada de dos años.

Mini PCs 2026 cargados de IA

La línea de Mini PCs para 2026 representa un salto cualitativo, con el A9 Max 2026 Edition como el primer dispositivo de su categoría impulsado por el procesador AMD Ryzen AI 9 H 465, optimizado para aplicaciones de inteligencia artificial, machine learning y rendimiento extremo en formatos mínimos. Por su parte, el IT13 Max 2026 Edition incorpora el Intel Core Ultra 7 366H, también pionero, y ambos integran el avanzado sistema de refrigeración Iceblast 3.0 que optimiza el control térmico y minimiza el ruido para sesiones prolongadas de uso intensivo. Respaldados por una garantía de tres años, estos Mini PCs elevan los estándares para gaming, creación de contenido, desarrollo de software y entornos empresariales donde el espacio y la eficiencia son críticos.

Adelantos exclusivos en portátiles

CES 2026 servirá de escenario para previews exclusivos de dos laptops inéditas que amplían la visión integral de Geekom para el año. La primera, dirigida a creadores de contenido y gamers, aprovecha el AMD Ryzen AI 9 H 465 (conocido como Gorgon Point) para flujos de trabajo creativos intensivos, incluyendo edición 4K, modelado 3D y tareas de IA generativa con un equilibrio superior en rendimiento gráfico y consumo energético. La segunda se centra en productividad profesional con el Intel Core Ultra 7 365 de tercera generación, diseñada para ejecutivos y equipos que requieren portabilidad extrema, seguridad avanzada y potencia sostenida en aplicaciones empresariales diarias. Los nombres oficiales de estos dispositivos se anunciarán en breve.