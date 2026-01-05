BIENESTAR
Apple anima a empezar 2026 con energía: nuevas funciones de Fitness+ y datos que avalan la motivación del Apple Watch
El estudio Heart and Movement Study revela que los usuarios del Apple Watch mantienen el ejercicio más allá del temido “Quitter’s Day”, mientras Apple lanza nuevos programas y contenidos motivadores para el nuevo año
Apple acompaña a los usuarios en sus propósitos de año nuevo con el Apple Watch y el servicio Apple Fitness+, que estrena este mes nuevos programas pensados para mantener la motivación y la constancia en la actividad física.
Según el Heart and Movement Study, una investigación conjunta de Apple, el Brigham and Women’s Hospital y la Asociación Americana del Corazón con la participación de más de 250.000 personas en Estados Unidos, los usuarios del Apple Watch incrementan y mantienen sus niveles de ejercicio mucho más allá del llamado Quitter’s Day, la fecha —el segundo viernes de enero— en la que muchas personas abandonan sus metas de fitness.
El estudio confirma que más del 60% de los usuarios aumentan sus minutos de ejercicio en más de un 10% durante las dos primeras semanas de enero, y cerca del 80% mantienen ese ritmo en la segunda quincena. Además, el 90% de quienes aumentan su actividad continúa con niveles altos durante febrero y marzo, una muestra clara del impacto positivo de la tecnología en los hábitos saludables.
Cuatro nuevos programas para mantener el ritmo
Desde este 5 de enero, Apple Fitness+ amplía su catálogo con cuatro programas de entrenamiento semanales que se adaptan a distintos niveles y objetivos. Destacan Retoma el ejercicio, pensado para quienes vuelven a la actividad con rutinas de diez minutos de fuerza, HIIT y yoga; y Crea un hábito de yoga en 4 semanas, orientado a mejorar flexibilidad y bienestar mental.
Completan las novedades Fuerza y HIIT consecutivos, con sesiones combinadas de 20 minutos, y 3 semanas magistrales de fuerza, centrado en la técnica y la progresión de los ejercicios básicos. Estos programas se suman al repertorio de entrenamientos guiados disponibles en iPhone, iPad y Apple TV.
Música, motivación y nuevas voces
La serie Artista en Detalle incorpora nuevas playlists dedicadas a Karol G y Bad Bunny —que actuará en el descanso de la Super Bowl LX de Apple Music—, mientras que Hora de Andar regresa con episodios protagonizados por Penn Badgley, Mel B y Michelle Monaghan.
Los usuarios del Apple Watch pueden conseguir el reto exclusivo “Estrena el año con buen pie”, disponible durante enero, al cerrar los tres anillos de Actividad durante siete días consecutivos.
Tecnología para el bienestar
El Apple Watch es un aliado para mantener la actividad, gracias a algoritmos de entrenamiento validados científicamente, seguimiento de la salud cardíaca y del sueño, y la integración con aplicaciones de terceros como Runna o Golfshot.
La nueva gama, compuesta por los modelos Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 y Apple Watch Ultra 3, ofrece funciones avanzadas de salud, conectividad 5G, mayor autonomía y pantallas más resistentes.
Apple Fitness+ está disponible por 9,99 € al mes o 79,99 € al año, y puede compartirse con hasta cinco familiares o dentro del plan Apple One Premium. Los nuevos usuarios de Apple Watch, iPhone, iPad o Apple TV pueden acceder a tres meses gratuitos del servicio.
