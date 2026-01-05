Anker Innovations muestra su apuesta por la inteligencia artificial, la eficiencia energética y el diseño funcional

En el marco del CES 2026 de Las Vegas, una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, Anker Innovations ha presentado la próxima generación de productos de sus marcas Anker, eufy y soundcore, centrados en la eficiencia energética, la integración de inteligencia artificial y la mejora de la experiencia de usuario. Las novedades abarcan desde soluciones de carga más inteligentes hasta sistemas de sonido y limpieza doméstica con funciones automatizadas.

Varios de los dispositivos mostrados han sido galardonados con los CES 2026 Innovation Awards, que reconocen los avances en diseño e ingeniería de consumo. Entre ellos destacan el Robot Aspirador eufy Omni S2, el Anker Prime Charger (160 W, 3 puertos, pantalla inteligente) y los soundcore AeroFit 2 Pro. El Omni S2 introduce el sistema de fregado HydroJet y una succión de 30 kPa, junto a la nueva inteligencia CleanMind, capaz de identificar tipos de suelo y ajustar automáticamente la potencia y el modo de limpieza. También destaca como el primer robot aspirador del mundo con ambientador incorporado, que permite usar fragancias intercambiables.

Productos Soundcore

En paralelo, soundcore ha dado a conocer los AeroFit 2 Pro, los primeros auriculares del mercado que combinan diseño abierto y cancelación activa de ruido, facilitando su uso en entornos donde es importante mantener la atención en el exterior. La marca también amplía su línea profesional con la Grabadora de Voz con IA soundcore Work, que graba, transcribe y traduce en más de cien idiomas, y con el Nebula X1 Pro, un proyector portátil con resolución 4K, triple láser y sonido Dolby Atmos certificado, pensado como una solución de cine doméstico todo en uno.

Equipos Anker

La línea Anker, centrada en soluciones de carga, estrena una nueva generación de dispositivos con tecnologías AnkerSense View y ActiveShield 5.0, que ajustan la potencia y temperatura en tiempo real según cada dispositivo conectado. El Anker Nano Charger (45 W) reduce el tamaño sin sacrificar rendimiento, mientras que la Prime Wireless Charging Station (3 en 1, MagGo, AirCool) aporta carga inalámbrica Qi2 de hasta 25 W para varios dispositivos y diseño plegable para un uso más versátil.

Otra de sus incorporaciones destacadas es la Nano Docking Station (13 en 1), primer modelo modular de la marca con hub extraíble y compatibilidad con triple pantalla 4K, orientada a profesionales que buscan mayor flexibilidad en el espacio de trabajo.

La compañía impulsa productos diseñados para optimizar tiempo, consumo energético y conectividad doméstica. Los nuevos dispositivos llegarán progresivamente al mercado español a lo largo de 2026.