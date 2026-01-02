Metz Traveller Shaver: la afeitadora de viaje que cabe en cualquier bolsillo

La Metz Traveller Shaver nace con una idea clara: que el afeitado deje de ser el “trasto” incómodo del equipaje de mano y pase a ser un accesorio tan discreto como el cargador del móvil. La marca alemana encuadra este modelo dentro de su Travel Series, una familia de máquinas pensadas específicamente para quienes viven entre aeropuertos, trenes y coworkings, con un diseño ligero, compacto y fácil de guardar La estética tipo maleta, el tamaño de bolsillo y una autonomía de hasta 45 días de uso con una carga —gracias a su batería de 400 mAh, calculada en un minuto de afeitado diario— definen las características del producto.

Diseño y materiales

Metz envuelve la Traveller Shaver en un cuerpo compacto, con líneas que recuerdan a una pequeña maleta rígida, pensada para deslizarse en cualquier bolsillo del neceser o incluso en la mochila del portátil. La marca apuesta por la idea de “travel light”: el objetivo es que el usuario no tenga que negociar espacio con el cargador del portátil, el cepillo de dientes eléctrico o los frascos de viaje, destacando su diseño travel-friendly que prioriza la portabilidad total.

La construcción apuesta por una sensación de objeto de diseño más que de mero utensilio de higiene, en la línea de otros productos de Metz que juegan con referencias visuales al mundo del motor o de la fotografía, como el SuperCar o el Camerist. El resultado es una afeitadora que busca llamar la atención en la encimera del hotel pero, sobre todo, desaparecer en el equipaje cuando toca moverse, manteniendo un peso ligero y un formato ergonómico para el uso en movimiento.

Aspectos técnicos clave

Este modelo integra un motor de alto rendimiento a 9000 RPM que impulsa cuchillas autoafilables en configuración 9x2 para un corte preciso sin irritaciones. Cuenta con cabezal magnético de liberación rápida que simplifica la limpieza diaria, sellado IPX7 para inmersión en agua y uso wet-dry sin restricciones. La batería de 400 mAh soporta hasta 60 días de autonomía en carga completa, recargable vía USB-C en solo una hora, con recordatorio inteligente de bajo nivel.

Rendimiento y experiencia de uso

Metz presenta la Traveller como una afeitadora Wet & Dry (seco y húmedo), preparada tanto para el afeitado en seco como para la ducha, gracias a su construcción sellada IPX7 waterproof y que se puede limpiar bajo el grifo. La información oficial incide en un afeitado suave y rápido, orientado a mantener una imagen cuidada durante el viaje o barbas fáciles, más que a sustituir a la máquina principal, con un potente sistema de doble hoja que ofrece un corte limpio y cómodo en poco tiempo.

La ergonomía viene marcada por el formato reducido: es una máquina pensada para un agarre natural con una mano, para afeitados de mantenimiento y repasos, adaptándose bien a contornos faciales con cabezales flotantes. El enfoque es claramente práctico: menos ritual y más inmediatez, y compatible con uso en pieles sensibles gracias a su diseño que minimiza irritaciones.

Batería, carga y mantenimiento

La gran ventaja técnica está en la autonomía, con hasta 45 días de uso con una sola carga, respaldada por una batería integrada de 400 mAh. Esto coloca al modelo en una posición muy cómoda para escapadas largas, estancias de trabajo en otra ciudad o periodos intensivos de viaje en los que enchufar otro dispositivo más puede ser un problema, superando incluso a otros modelos de la marca.

La carga se resuelve mediante conexión USB-C, lo que permite compartir cargador con otros dispositivos y prescindir de fuentes de alimentación propietarias, con carga rápida que se integra perfectamente en el ecosistema de gadgets del viajero. En cuanto al mantenimiento, destacar la facilidad de limpieza, y con cuchillas que mantienen el rendimiento a lo largo del tiempo.

Valoración y precio

La Metz Traveller Shaver se presenta como una afeitadora portátil coherente con su discurso: compacta, visualmente atractiva y con una autonomía que invita a olvidarse del cargador durante semanas, confirmada por las especificaciones oficiales de 400 mAh y 45 días. Su motor de 9000 RPM y sus cuchillas autoafilables de 9x2 ofrecen un afeitado rápido, suave y delicado con la piel para todo tipo de barba, mientras que el cabezal magnético de liberación rápida facilita la limpieza. Totalmente resistente al agua (IPX7) para uso en seco o mojado, se carga por USB-C en tan una hora, lo que proporciona hasta 60 días de duración de la batería. Con un recordatorio de carga inteligente y un diseño ultracompacto, permite un cuidado personal cómodo y eficiente.

Respaldada por su IPX7, USB-C y diseño ergonómico. El añadido de detalles como las cuchillas flotantes y la compatibilidad con carga universal la posiciona como una opción actualizada para el cuidado personal.

El precio ronda los 70 euros.