SPC Orbital Storm: el sonido que respira fuera del enchufe

El altavoz SPC Orbital Storm llega para consolidar una evolución de la firma hacia el diseño y el buen sonido. Se trata del altavoz más ambicioso de SPC dentro de su nueva familia Orbital, una serie que apuesta por el sonido 360º, las luces LED ambientales y la resistencia frente a salpicaduras. En este modelo, la marca española parece haber encontrado el punto exacto entre potencia, autonomía y manejo.

Propone un enfoque contenido y maduro: un altavoz Bluetooth resistente, pensado para escuchar y acompañar, no solo para impresionar en los primeros minutos de uso.

Diseño y materiales: una forma pensada para moverse

A primera vista, el SPC Orbital Storm es un cilindro discreto. No recurre a acabados brillantes ni a diseño extravagante, pero su aspecto tiene una coherencia funcional evidente. El cuerpo, cubierto por una malla de textura rugosa, transmite solidez sin resultar pesado: unos 930 gramos que se reparten bien gracias a la proporción alargada.

Esta forma tubular cumple dos misiones. Por un lado, favorece la dispersión del sonido de forma uniforme, sin concentrarse en una única dirección. Por otro, permite manipularlo o apoyarlo con comodidad, ya sea en posición horizontal o vertical. En ambos casos mantiene la estabilidad y la correcta ventilación de sus membranas.

El añadido visual llega con la iluminación LED envolvente de 360 grados, uno de los sellos de la serie Orbital. Lejos de ser un efecto meramente estético, la luz puede seguir el ritmo de la música o permanecer fija, sirviendo de apoyo ambiental en reuniones nocturnas o celebraciones al aire libre. No busca protagonismo, pero aporta una presencia reconocible y algo de calidez a un dispositivo que, por lo demás, resulta sobrio.

Experiencia auditiva

Con sus 60 vatios de potencia, el Storm alcanza niveles de volumen amplios que resultan suficientes para animar espacios abiertos o interiores grandes. No obstante, lo más destacable no es la fuerza del sonido, sino su homogeneidad: mantiene el cuerpo de los graves sin distorsionar las voces y conserva una clara identidad tonal, incluso cuando el volumen se eleva.

El conjunto de doble membrana pasiva ayuda a reforzar las frecuencias bajas, dotando de profundidad a percusiones y bajos eléctricos. Pero el equilibrio general tiene un carácter natural; no hay una búsqueda artificial de graves profundos que opaquen el resto. A niveles medios, los agudos conservan buena definición y los medios mantienen una calidez agradable.

En entornos exteriores, el Orbital Storm proyecta bien, con una presión sonora que se extiende sin dejar puntos muertos. Dentro de espacios cerrados, logra llenar habitaciones grandes sin sensación de saturación ni eco. En este sentido, se comporta como un altavoz todoterreno más que como un modelo especializado en fiestas o discotecas domésticas.

Autonomía prolongada y tiempos de recarga moderados

La autonomía es uno de los principales argumentos del equipo. Con hasta veinte horas de reproducción continua, el dispositivo puede acompañar una jornada completa sin volver al enchufe. Los parámetros de consumo resultan realistas: en uso mixto, con niveles de volumen medios y luces activadas parcialmente, se mantiene entre 16 y 18 horas sin degradación sonora.

La recarga completa tarda unas dos horas y media, una cifra razonable para la capacidad que ofrece. La marca logra así un equilibrio entre tiempo de carga, durabilidad y potencia de salida. En comparación con otros altavoces de rango similar, el Storm destaca por ofrecer una buena eficiencia energética, sin necesidad de reducir el brillo de los LED ni limitar las funciones de conexión para prolongar la batería.

Este rendimiento autónomo refuerza su carácter de altavoz “nómada”, diseñado para actividades prolongadas al aire libre, viajes o sesiones musicales sin enchufes cercanos.

Conectividad

Aunque su punto fuerte es la conectividad inalámbrica mediante Bluetooth 5.3, el Orbital Storm conserva una versatilidad casi analógica. Incorpora entrada de Jack 3,5 mm, puerto USB y ranura para tarjetas microSD de hasta 64 GB, lo que le permite reproducir archivos directamente como un reproductor MP3 independiente.

Esta variedad de accesos amplía sus usos más allá del entorno digital: puede servir como fuente de sonido para un ordenador sin Bluetooth, para un reproductor portátil antiguo o para compartir música sin depender del móvil. Además, su función TWS (True Wireless Stereo) permite sincronizar dos altavoces Orbital Storm para obtener un efecto estéreo real, duplicando la presencia sonora.

El control manual mediante botones físicos mantiene un enfoque directo y práctico, sin recurrir a aplicaciones móviles ni menús desplegables. Esto puede parecer limitado a quienes buscan personalizar el ecualizador o gestionar listas desde el teléfono, pero garantiza una experiencia sencilla y estable.

El equipo en uso

Una de las virtudes claras del SPC Orbital Storm es su adaptabilidad. En interior, ofrece una escucha cálida y equilibrada, con suficiente detalle para acompañar trabajo, lectura o reproducción de películas. En exterior, soporta el ruido ambiental sin perder claridad, y la luz LED actúa como elemento práctico para situaciones nocturnas.

Durante un uso prolongado, el dispositivo se muestra estable: no se calienta en exceso y mantiene buena respuesta en conexiones por Bluetooth. El alcance real ronda los 9 a 10 metros sin obstáculos, suficiente para moverse por una estancia sin cortes perceptibles.

Tampoco es ajeno a cierto límite físico: a volúmenes muy altos, el control de graves pierde rigidez, especialmente en temas electrónicos exigentes. Aun así, la distorsión es leve y está dentro de lo esperable para su tamaño y rango de precio.

Valoración y precio

El SPC Orbital Storm es un altavoz coherente con su propia escala de prioridades. En lugar de ofrecer funciones avanzadas o integración inteligente, apuesta por la fiabilidad sonora, la autonomía sólida y la facilidad de uso. No innova de forma radical, pero ejecuta con solvencia cada apartado.

Sus puntos fuertes son: gran potencia para su tamaño, buena autonomía, iluminación ambiental funcional y construcción robusta.

Por su precio de 59,90 euros, se posiciona entre las opciones de mejor rendimiento en el segmento medio de altavoces Bluetooth portátiles. No tiene el refinamiento acústico de marcas más caras, pero ofrece una sensación de durabilidad y confianza difícil de encontrar en su rango.

Suena bien, resiste bien y aguanta el ritmo. Y quizá eso sea, hoy, la verdadera definición de portabilidad.