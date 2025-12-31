A prueba la cafetera Ufesa Sienna, para buen espresso casero

La cafetera Sienna de la firma Ufesa transforma el ritual matutino en una experiencia comparable a la de un barista profesional, mediante su bomba de presión italiana de 20 bares que extrae el aroma y matices del café molido. Este nivel de presión genera una crema densa y persistente en cada espresso, incluso en sesiones prolongadas, donde el sistema Thermoblock mantiene temperaturas óptimas sin esperas. Como experiencia diaria, destacar que el primer sorbo revela notas intensas y equilibradas, superando expectativas en un electrodoméstico compacto diseñado para cocinas de todos los tamaños.

Manejo intuitivo y adaptabilidad

El panel táctil IMD responde con precisión a un toque, permitiendo seleccionar dosis para una o dos tazas y activar el vaporizador orientable facilmente. Su depósito extraíble de 0,9 litros soporta varias preparaciones consecutivas, mientras el portafiltro metálico acepta tanto café molido como monodosis ESE, adaptándose a preferencias variadas en hogares con distintas preferencias. Esta versatilidad extiende su uso más allá del espresso, facilitando cappuccinos con espuma cremosa o infusiones calientes.

Diseño y mantenimiento

Con dimensiones de 36,5 x 18,5 x 33,5 cm y un peso de 3,1 kg, la Sienna encaja en espacios reducidos sin sacrificar robustez, por su acabado en acero inoxidable cepillado que resiste el uso diario. La bandeja recoge gotas extraíble y la superior calienta-tazas preservan la temperatura ideal del café servido, un detalle que eleva la calidad sensorial desde el primer contacto. La limpieza se simplifica al desmontar componentes clave, evitando acumulaciones que alteren sabores futuros, aunque requiere atención regular al vaporizador para óptimos resultados.

Potencia y rendimiento

Equipada con 1360 W, esta cafetera alcanza temperaturas precisas en segundos mediante Thermoblock, eliminando variaciones térmicas comunes en modelos inferiores y asegurando consistencia en extracciones múltiples. las pruebas realizadas confirman su silencio de trabajo y eficiencia energética con apagado automático, posicionándola como opción equilibrada para uso doméstico intensivo. En entornos reales, supera a competidoras en precio al ofrecer crema comparable a máquinas de gama alta, aunque demanda algo de práctica para dominar el vaporizador en bebidas con leche.

Prestaciones clave destacadas

La bomba italiana de 20 bares asegura extracciones potentes con crema profesional, mientras el Thermoblock ofrece calentamiento instantáneo para sesiones rápidas y precisas. El vaporizador giratorio genera espuma ideal para cappuccinos, y el apagado automático optimiza el consumo energético en rutinas diarias. Su compatibilidad con café molido y ESE, junto al depósito de 0,9 L extraíble, multiplica opciones sin interrupciones.

Valoración y precio

La Ufesa Sienna se consolida entre cafeteros exigentes por combinar prestaciones profesionales con accesibilidad, destaca por un sabor auténtico sin depender de cápsulas. Es un producto adecuado para quienes priorizan calidad sobre automatización total, destacando su relación calidad-precio en torno a los 130 euros. Limitaciones menores, como la ausencia de molinillo integrado, quedan compensadas por su enfoque en el control manual que prioriza la personalización del cafe y su sabor.