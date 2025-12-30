Amazfit Active Max: el reloj que te acompaña cuando decides empezar a entrenar de verdad

Este Amazfit Active Max no es “otro reloj deportivo más”, sino una puerta de entrada muy pensada para quienes quieren empezar a entrenar en serio sin complicarse la vida. Está diseñado para acompañar el propósito clásico de Año Nuevo —moverse más, cuidarse mejor— con mucha automatización, buena batería y métricas de recuperación fáciles de entender.

Diseño ligero y pantalla siempre visible

Con un peso de 39,5 gramos, el Amazfit Active Max se siente casi imperceptible en la muñeca, tanto durante el uso diario como en sesiones de entrenamiento prolongadas. Esta ligereza elimina molestias, permitiendo llevarlo las 24 horas sin que interfiera en actividades cotidianas o deportivas, desde escribir en el ordenador hasta levantar pesas en el gimnasio. La pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas domina el frente del reloj, ofreciendo alto contraste y colores vibrantes que hacen que los datos de entrenamiento, notificaciones y mapas sean fáciles de leer, incluso durante una carrera bajo la lluvia o en una clase de yoga al amanecer. El brillo se ajusta automáticamente hasta un máximo de 3000 nits según el entorno, garantizando una buena visibilidad bajo el sol intenso de mediodía o en interiores oscuros, sin necesidad de intervenciones manuales que distraigan la concentración. Esta combinación de portabilidad y claridad visual convierte al Active Max en un dispositivo que se adapta a cada usuario, no al revés.

Batería que dura semanas

Una de las características más destacadas del reloj es su autonomía de hasta 25 días con uso normal, incluyendo seguimiento diario de actividad, múltiples entrenamientos por semana y notificaciones constantes. Esta duración elimina la preocupación constante por el cargador, algo definitivo para quienes están formando un nuevo hábito deportivo y no quieren interrupciones técnicas que desmotiven su progreso. Permite registrar el sueño nocturno completo, sesiones diarias de ejercicio variadas y recibir notificaciones inteligentes sin que la batería se agote rápidamente, convirtiendo al reloj en un aliado fiable para semanas de uso continuo: esa fiabilidad es lo que diferencia a un gadget temporal de un compañero de transformación personal.

Automatizaciones que simplifican el entrenamiento

El Active Max brilla por su capacidad para manejar tareas complejas de forma automática, liberando de configuraciones tediosas y permitiendo centrarse en el movimiento puro. Detecta la frecuencia cardíaca máxima durante el ejercicio y establece las zonas de frecuencia cardíaca de manera automática, adaptándolas a cada perfil fisiológico en tiempo real para entrenar en el rango óptimo sin cálculos previos. Si el corazón late demasiado rápido durante una sesión intensa, emite alertas inmediatas y discretas para ajustar la intensidad y evitar sobreesfuerzos innecesarios que podrían llevar a lesiones o desánimo prematuro. Además, inicia y pausa los entrenamientos por sí solo basándose en el movimiento real, reconociendo cuando se sale a correr o se llega al final de una etapa, y genera rutas personalizadas para correr o senderismo directamente en el reloj, integrándose con sus funciones de navegación avanzadas. Estas automatizaciones hacen que el reloj sea adecuado para principiantes, reduciendo errores comunes como olvidar activar una sesión, configurar manualmente parámetros o perder datos por despistes, y fomentando así una adherencia mayor al entrenamiento desde el primer día.

Seguimiento de deportes y progreso físico

Capaz de rastrear más de 160 deportes y actividades, desde running en asfalto y gimnasio con pesas hasta disciplinas específicas como HYROX que combinan fuerza y cardio, ofrece planes de entrenamiento personalizados generados por inteligencia artificial que se adaptan a cada nivel inicial y evolución. Estos planes se basan en análisis avanzados que muestran la evolución física de forma clara y motivadora, ayudando a ver avances tangibles semana tras semana, como mejoras en tiempos o resistencia. En el reloj y en la app Zepp, se accede a resúmenes detallados post-entrenamiento que incluyen resultados inmediatos con gráficos intuitivos, carga de entrenamiento acumulada para medir si hay progreso sin sobrecargo y arriesgar el burnout, y métricas de recuperación como la calidad del sueño en fases detalladas y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), que indica indirectamente el nivel de fatiga en el sistema nervioso después de esfuerzos acumulados. El indicador BioCharge complementa todo esto reflejando el nivel de energía actual de manera simple y accionable, mientras el dispositivo monitorea docenas de parámetros corporales adicionales para comprender mejor cómo responde el cuerpo al ejercicio, al descanso y a los cambios en tu rutina diaria, convirtiendo datos crudos en insights prácticos para decisiones inteligentes.

Mapas offline y navegación

Eleva la experiencia de navegación con soporte para miles de mapas sin conexión, incluyendo áreas topográficas detalladas para terrenos montañosos, mapas de estaciones de esquí con pistas marcadas y mapas de contorno que muestran curvas de nivel del terreno para evaluar pendientes y dificultades. Estas funciones permiten planificar y seguir rutas complejas durante salidas de senderismo prolongadas, ciclismo de montaña o esquí sin depender de cobertura móvil, con navegación intuitiva que guía paso a paso mediante flechas claras y alertas de desvíos. Integra pagos sin contacto para ir ligero sin cartera, facilitando compras en una cafetería al final de una sesión o en una tienda durante una ruta larga. La compatibilidad con plataformas externas como Strava para compartir carreras, adidas Running para planes comunitarios, Google Fit y Health Connect para integración con Android, además de Komoot y Relive para navegación y resúmenes visuales, asegura que los datos personales se sincronicen fácilmente, para compartir progresos en comunidades deportivas populares y mantener un registro unificado de la actividad que motive a seguir adelante.

Ecosistema conectado y sistema de audio

Equipado con micrófono y altavoz integrados, permite realizar y recibir llamadas desde la muñeca en cualquier momento, adecuado para coordinar salidas grupales o responder sin parar el entrenamiento. Se empareja con auriculares como los Amazfit UP para audio inalámbrico durante sesiones, así como con accesorios deportivos de la marca como Helio Strap para métricas avanzadas de fuerza y Helio Ring para seguimiento continuo de recuperación, o incluso dispositivos de terceros que amplíen su versatilidad. A través de la app Zepp, se descarga e instalan cientos de miniaplicaciones que expanden las capacidades, desde herramientas de productividad hasta widgets deportivos personalizados, creando un ecosistema versátil y en evolución mediante actualizaciones. Destaca el almacenamiento interno de 4 GB –cuatro veces mayor que el del Amazfit Active 2–, diseñado específicamente para guardar música favorita y contenidos de audio offline, liberando el teléfono en entrenamientos largos. Pronto llegará una actualización OTA con la app Podcast, que dará acceso a millones de contenidos gratuitos para escuchar episodios motivadores, tutoriales de entrenamiento o historias curiosas durante carreras sin conexión a internet ni necesidad de llevar el móvil.

Prestaciones destacadas

Entre las prestaciones que marcan la diferencia en el Amazfit Active Max destacan su peso ultraligero de 39,5 gramos combinado con una pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas y brillo automático de hasta 3000 nits para visibilidad impecable en cualquier condición lumínica, desde amaneceres brumosos hasta mediodías soleados. La autonomía de hasta 25 días soporta entrenamientos intensivos diarios, seguimiento 24/7 de salud y notificaciones constantes sin recargas frecuentes que interrumpan tu rutina.

Las automatizaciones inteligentes establecen zonas de frecuencia cardíaca al detectar un máximo, alertan sobre pulsaciones altas para prevenir riesgos, inician y pausan sesiones automáticamente según el movimiento, y generan rutas personalizadas para correr o senderismo con integración nativa de navegación. El seguimiento de más de 160 deportes incluye planes de IA adaptativos, resúmenes post-entrenamiento con carga acumulada para balancear esfuerzo y descanso, HRV para medir fatiga nerviosa, BioCharge para evaluar energía actual y métricas corporales que desmitifican cómo responde la fisiología.

La navegación offline abarca miles de mapas topográficos detallados, de estaciones de esquí con pistas y de contorno para pendientes precisas, más pagos sin contacto para salidas autónomas y sincronización fluida con Strava, adidas Running, Google Fit, Health Connect, Komoot y Relive para un ecosistema deportivo conectado.

Finalmente, el micrófono y altavoz para llamadas, 4 GB de almacenamiento para audio offline, futura app Podcast vía OTA con millones de contenidos gratuitos, junto con compatibilidad con Helio Strap, Helio Ring y auriculares Amazfit UP, crean un ecosistema completo para entrenamientos motivadores, independientes y enriquecidos con contenido multimedia.

Bienestar integral en el día a día

Más allá del deporte puro, el Active Max se integra perfectamente en la rutina diaria como monitor de bienestar holístico, rastreando actividad constante, niveles de estrés a lo largo del día y sueño en profundidad para ofrecer una visión completa de cómo el ejercicio impacta la energía global. Sus funciones inteligentes mantienen notificaciones accesibles y legibles en la pantalla grande sin esfuerzo, mientras la ligereza extrema y autonomía extensa lo hacen discreto durante largas jornadas de trabajo, reuniones o noches de descanso reparador. Todo converge en un enfoque progresivo y educativo: te ayuda a pasar de sesiones esporádicas y desorganizadas a entrenamientos regulares y estructurados, mostrando de forma gráfica cómo el movimiento sostenido mejora la recuperación, reduce la fatiga acumulada y eleva el bienestar general, convirtiendo datos en motivación tangible.

Valoración

El Amazfit Active Max representa el último hito en la serie Active de la marca, diseñado específicamente para personas que antes llevaban un estilo de vida menos activo o practicaban deporte de manera ocasional y ahora desean entrenar con mayor regularidad. Desarrollado por Amazfit, marca global en wearables deportivos, este reloj inteligente se posiciona como el compañero adecuado para mejorar la forma física, el bienestar general y convertir el ejercicio en un hábito sostenible. Ya sea preparando la primera carrera HYROX, saliendo a correr varias veces por semana, yendo al gimnasio o manteniéndose en movimiento los fines de semana, simplifica el proceso con funciones intuitivas que priorizan la comodidad y el progreso visible. Su enfoque no está en impresionar a atletas profesionales, sino en motivar a quienes dan sus primeros pasos serios hacia una vida más activa, haciendo que el entrenamiento pase de ser una obligación a una rutina placentera y medible.

Disponibilidad y precio

El reloj Amazfit está disponible desde hoy 30 de diciembre de 2025 en es.amazfit.com y socios comerciales por un precio recomendado de 169 €. Ofrece un equilibrio impecable entre simplicidad intuitiva, profundidad analítica de datos y versatilidad diaria que lo posiciona como una elección inteligente en el competitivo mundo de los wearables para principiantes ambiciosos.