¿Qué móviles no podrán usar Whatsapp en 2026? Consulta si está tu teléfono en la lista

En estas fechas navideñas, a nadie se le escapa que es también la época más consumista del año; es por ello por lo que muchos fabricantes aprovechan para sacar al mercado sus nuevos móviles.

Cuando se lanzan nuevos teléfonos, es posible que llegue el fin del ciclo de actualizaciones que un teléfono está capacitado para soportar y, por lo tanto, si eso pasa con tu móvil, dejarás de recibir funciones, aplicaciones y opciones que te permitan mantener tu dispositivo al día.

En el mejor de los casos, este tipo de actualizaciones afectará a esas aplicaciones que utilizas una vez al mes. Pero, en otros casos, puede afectar a una de las aplicaciones más utilizadas del mundo: Whatsapp.

Seguridad y rendimiento

La aplicación se ha convertido en el sistema de mensajería predilecto de la sociedad, una app que permite compartir de manera instantánea mensajes, imágenes, vídeos y, además, realizar llamadas y videollamadas.

Ahora, la empresa ha anunciado que dejará de funcionar en algunos dispositivos. Esta decisión, explican, se debe a la necesidad de la compañía de garantizar la seguridad en todos los dispositivos y el buen rendimiento de la aplicación en todos los equipos.

Si tienes alguno de los siguientes modelos, debes saber que tu móvil no podrá soportar las nuevas funciones y políticas de seguridad, por lo que Whatsapp quedará obsoleto en tu dispositivo.

Dispositivos obsoletos

Este miércoles 31 será el último día en que funcione la aplicación en estos modelos:

iOS (versión 15.1 o anteriores):

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone 5s.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

Android (versión 5.0 o anteriores):

HTC One M8

Samsung Galaxy Note 2.

Galaxy S3.

Galaxy S4 mini.

LG G3.

LG Optimus L7 II.

LG Nexus 4.

Huawei Ascens Mate.

Pasos a seguir

Si tu móvil es alguno de los anteriores, lo primero que se recomienda es realizar una copia de seguridad de Whatsapp para no perder tus datos.

A continuación, comprueba si tu teléfono tiene alguna actualización pendiente.

Para iOS:

Ve a “Ajustes”.

Accede a “General”, y luego a “Información”.

Entra en “Versión de iOS”.

Para Android:

Ve a “Configuración”.

Entra en “Acerca del teléfono”.

Accede a “Versión de Android”.

Si tu teléfono ya no puede actualizarse a una versión compatible, deberás conseguir un dispositivo más reciente para seguir utilizando Whatsapp.