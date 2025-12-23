Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Lista Lotería Navidad 2025Números premiados Lotería NavidadPeste porcinaJuan Carlos Rodríguez IbarraAyudas gafasCatalunyaElecciones ExtremaduraCalefacción
instagramlinkedin

Estados Unidos

Ciberataque a los casinos de Las Vegas: así operaba el 'hacker' adolescente que dejó pérdidas de hasta 100 millones

Grandes salas de juego de la ciudad estadounidense sufrieron las consecuencias de la intrusión

Guardias civiles expertos en ciberdelitos: "Vemos a jóvenes que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado"

Iberia denuncia un ciberataque que afecta a datos de clientes

Un 'hacker con su equipo informático

Un 'hacker con su equipo informático / LMA_EXTERNAS

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La ciudad de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) es mundialmente conocida por sus grandes casinos y su ambiente nocturno.

Sin embargo, estas famosas salas de juego típicas de la ciudad norteamericana que, a primera vista, parecen lugares inquebrantables, han llegado a padecer ciberataques que les han provocado pérdidas millonarias.

Scattered spider

Entre los meses de agosto y octubre de 2023, grandes casinos como MGM Grand o Caesars Entertainment sufrieron un ciberataque que la policía metropolitana de Las Vegas atribuyó al grupo de ciberdelincuentes Scattered spider (que se puede traducir como Araña dispersa).

Estos ataques hicieron que diferentes salas de juego sufrieran interrupciones masivas que derivaron en pérdidas económicas de más de 100 millones de dólares (algo más de 85 millones de euros).

La confesión de un menor

El pasado 17 de septiembre, un joven de 17 años, cuya identidad se desconoce por el hecho de ser menor, confesó voluntariamente que era el autor del ciberataque de hace más de dos años.

El menor será juzgado como un adulto, por lo que se enfrenta a seis cargos por delitos graves: tres por usar información personal identificativa para hacerse pasar por otra persona, uno por extorsión, uno por conspiración y otro por actos ilícitos relacionados con equipos informáticos.

Ingeniería social

Para realizar el ciberataque, el ‘hacker’ no tuvo que utilizar ninguna herramienta sofisticada de intrusión ni ningún equipo informático especializado. Al menor le bastó con usar la ingeniería social, es decir, la manipulación psicológica de una persona que le reveló información confidencial.

El joven localizó a un empleado del MGM Grand en Linkedin y se hizo pasar por él en el departamento de soporte técnico. Solicitó restablecer la contraseña del trabajador e, inmediatamente, tuvo acceso a los sistemas internos.

El ‘hackeo’ fue inmediato: en apenas unos minutos, quedaron bloqueadas las tarjetas de acceso a las habitaciones del hotel y las máquinas tragaperras dejaron de funcionar. Además, los empleados dejaron de tener acceso a sus cuentas de correo electrónico.

Noticias relacionadas y más

Estos hechos se sucedieron de forma recurrente en diversos ataques entre los meses de agosto y octubre de 2023.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un estudio italiano halla trazas de peste porcina en embutidos importados de modo ilegal, aunque asegura que ese virus no tiene capacidad de infectar
  2. Comprobar Lotería Navidad, en directo | Última hora de El Gordo, números premiados y la pedrea
  3. Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
  4. Los fiscales progresistas recogen dinero para pagar la multa a la que se condenó al exfiscal general
  5. Rodríguez Ibarra pide que el PSOE se abstenga para que Guardiola sea investida sin pactar con Vox
  6. No se puede trasladar al ciudadano que tendrá tren de alta velocidad hasta el último rincón, autovía, se liberarán los peajes, tendrá los mejores trenes y que además se van a bajar los impuestos
  7. Muere Patricia López, combativa periodista de investigación que colaboró en 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira' y destapó las cloacas del Estado y al pequeño Nicolás
  8. Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas

Ciberataque a los casinos de Las Vegas: así operaba el 'hacker' adolescente que dejó pérdidas de hasta 100 millones

Ciberataque a los casinos de Las Vegas: así operaba el 'hacker' adolescente que dejó pérdidas de hasta 100 millones

Los Mossos d'Esquadra se despliegan en Badalona e impiden una nueva ocupación por parte de desalojados del B9

Los Mossos d'Esquadra se despliegan en Badalona e impiden una nueva ocupación por parte de desalojados del B9

La facturación de fabricantes y distribuidores de recambios continúa creciendo

La facturación de fabricantes y distribuidores de recambios continúa creciendo

Detenidos 10 menores por agredir y robar a homosexuales a los que citaban por aplicaciones

Detenidos 10 menores por agredir y robar a homosexuales a los que citaban por aplicaciones

El Gobierno congela las cuotas de los autónomos en 2026, pero aspira a revisarlas a mediados de año

El Gobierno congela las cuotas de los autónomos en 2026, pero aspira a revisarlas a mediados de año

Competencia calcula un impacto de 900 millones de euros más en el bolsillo de los consumidores si atendiese a las peticiones de las eléctricas

Competencia calcula un impacto de 900 millones de euros más en el bolsillo de los consumidores si atendiese a las peticiones de las eléctricas

¿Viajas en Navidad? Así puedes ahorrar hasta un 40% en tu eSIM

¿Viajas en Navidad? Así puedes ahorrar hasta un 40% en tu eSIM

Los expertos avisan sobre lo que no debes comprar si has ganado la Lotería de Navidad