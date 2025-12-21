OnePlus Pad Go 2: más pantalla, más poder, más OnePlus

Cuando una marca como OnePlus lanza una segunda generación de un producto, el reto no es solo mejorar las especificaciones, sino avanzar en madurez. La OnePlus Pad Go 2, presentada oficialmente el 17 de diciembre pasado, representa ese punto de inflexión: una tableta que consolida las virtudes de su antecesora, integrando potencia, autonomía y experiencia de usuario dentro de un ecosistema que crece con coherencia.

Esta evolución llega en un momento clave. El mercado de tablets Android ha dejado atrás la simple competencia de precios; ahora se trata de ofrecer fluidez real, optimización de software y accesorios que multiplican las posibilidades creativas. En ese escenario, la propuesta de OnePlus se destaca porque no busca ser un sustituto improvisado del portátil, sino un puente entre la movilidad ligera y la productividad inspirada.

Procesador pensado para durar

El corazón de esta segunda generación late gracias al MediaTek Dimensity 7300-Ultra, un chip de ocho núcleos fabricado en 4 nanómetros. Esta tecnología no solo implica un salto en eficiencia energética y gestión térmica, sino que también sostiene un rendimiento que se mantiene estable en el tiempo. La firma enfatiza este punto con orgullo, respaldado por la certificación TÜV SÜD de fluidez extendida durante cuatro años, una garantía poco común en el segmento.

Este equilibrio se nota en cada tarea. Desde editar documentos en línea y saltar entre pestañas del navegador hasta el trabajo con herramientas gráficas o la reproducción de contenido 4K, la Pad Go 2 responde con suavidad y sin signos de saturación. Es una experiencia que demuestra que OnePlus ha aprendido bien las necesidades del mercado: las especificaciones por sí solas no bastan; lo que importa es cómo se comportan cuando el usuario exige rapidez y constancia.

Autonomía que mejora la movilidad

Si hay un punto donde esta tableta brilla —tanto literal como metafóricamente— es en su enorme batería de 10.050 mAh. La marca combina esta capacidad con carga rápida SUPERVOOC de 33W, lo que permite llenar gran parte de ella en menos de una hora. Para quienes trabajan o estudian, esto se traduce en independencia real del enchufe: hasta 15 horas de reproducción continua de vídeo o 60 días en modo de espera.

Se ha añadido una función que muchos fabricantes aún omiten: la posibilidad de usar la tableta como powerbank. Gracias a la función de carga inversa, puede reanimar el smartphone u otros accesorios, un gesto pequeño pero que alinea perfectamente con la filosofía de ecosistema práctico de la marca.

Pantalla equilibrada

La primera interacción con la pantalla de 12,1 pulgadas deja claro que OnePlus ha puesto especial énfasis en el apartado visual. Su resolución ofrece 284 píxeles por pulgada, que combinados con un brillo máximo de 900 nits HBM y una cobertura de color del 98% DCI-P3, dan un rendimiento vibrante tanto para contenido multimedia como para tareas exigentes de edición o diseño.

El formato 7:5, menos panorámico que el convencional 16:10, favorece una experiencia más cercana al papel: consultar documentos, leer e incluso dibujar resulta más cómodo. El aprovechamiento frontal alcanza un 88,5% de ratio pantalla-cuerpo, y su compatibilidad con Dolby Vision HDR eleva el estándar dentro de su rango de precio. Este conjunto está además validado con la certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0, que disminuye la fatiga visual y ajusta la tonalidad de la luz según las condiciones del entorno, un detalle valioso para maratones laborales o sesiones prolongadas de lectura.

El sistema que entiende la multitarea

El software Open Canvas, exclusivo de OnePlus para sus tabletas, juega un papel fundamental en esta propuesta. Su sistema optimizado de multitarea aprovecha todo el espacio de la pantalla y permite mover, redimensionar y mantener abiertas varias ventanas sin comprometer fluidez. El modo de pantalla dividida es más que un añadido: se ha convertido en una seña de identidad que facilita la productividad diaria.

Aquí, la fluidez entre tareas es más natural que en la primera generación, y eso se nota especialmente al usar aplicaciones de productividad en paralelo —por ejemplo, escribir con un procesador de texto mientras se consulta un PDF o un navegador abierto al costado— sin sufrir ralentizaciones ni bloqueos.

Nuevo Stylo: precisión y velocidad

La singular novedad de esta generación es el OnePlus Stylo, el primer lápiz digital creado específicamente para la serie Go. Su diseño ligero y equilibrado transmite precisión inmediata, y la batería con carga ultrarrápida lo vuelve ideal para un uso intensivo: en diez minutos de recarga ofrece autonomía para medio día de escritura o dibujo.

Abre nuevas posibilidades para estudiantes, diseñadores y creadores de contenido que buscan un instrumento rápido y seguro. Su nivel de sensibilidad y baja latencia permiten escribir como sobre papel, y su integración con componentes del sistema hace que la toma de notas, el marcado de documentos o el trabajo con bocetos se noten fluidos.

Con el Stylo y la aplicación Open Canvas, la Pad Go 2 se posiciona como una de las opciones más atractivas para quienes buscan una experiencia productiva en formato compacto, más cercana a un cuaderno digital inteligente que a una simple tableta multimedia.

Diseño y ecosistema

El diseño mantiene el carácter minimalista que distingue a la marca: cuerpo metálico sólido, bordes curvos y acabados en tonos sobrios como Shadow Black o el más suave Lavender Drift. El marco delgado y la disposición simétrica de los altavoces generan una impresión de equilibrio visual que acompaña su buena ergonomía.

Dentro del ecosistema de la firma, este equipo se comunica sin problemas con el resto de dispositivos —smartphones, auriculares o el nuevo OnePlus Watch Lite, lanzado junto a ella—. Ese sentido de integración bajo una misma capa de software aporta valor añadido, especialmente en tareas como recibir notificaciones, contestar llamadas o transferir archivos mediante OnePlus Flow, el sistema de sincronización que simplifica la interconexión entre dispositivos.

Precio, configuración y valor en el mercado

OnePlus mantiene su estrategia de accesibilidad dentro de la gama alta, ofreciendo la Pad Go 2 en dos configuraciones: 8 GB + 128 GB Wi-Fi, por 349 €, y 8 GB + 256 GB 5G, por 449 €. Se acompañará de accesorios oficiales, como el OnePlus Pad Go 2 Folio Case (39,99 €) y el Stylo (79 €).

Considerando esos precios, la firma ofrece una experiencia premium sin un coste prohibitivo.

Una tableta con propósito

La OnePlus Pad Go 2 no es simplemente una actualización, sino la confirmación de que la compañía entiende lo que significa crear un producto centrado en la experiencia. No apuesta por la potencia bruta sin control, sino por una armonía entre hardware, software y diseño.

Sus mejores prestaciones se resumen como sigue:

Cada componente de la OnePlus Pad Go 2 ha sido concebido para ofrecer una sensación de fluidez constante, un factor que la diferencia de muchas Android de su rango. Su procesador MediaTek Dimensity 7300-Ultra, construido en el exigente proceso de 4 nanómetros, es la clave de ese rendimiento sostenido. No solo maneja con soltura la multitarea y el trabajo con aplicaciones de productividad, sino que también optimiza el consumo energético de forma notable, permitiendo que la potencia se traduzca en autonomía real y no en sobrecalentamiento o drenaje innecesario.

A este corazón eficiente se suma una batería de 10.050 mAh que mejora lo que puede esperarse de una tableta versátil. La carga rápida SUPERVOOC de 33 W acorta ampliamente los tiempos de espera, ofreciendo horas de uso con pocos minutos de conexión. Gracias al modo de carga inversa, la Pad Go 2 también actúa como fuente de energía para otros dispositivos, una prestación muy útil en jornadas intensas o viajes sin enchufes a mano.

La pantalla de 12,1 pulgadas es otro de sus pilares. Presenta una excelente densidad de píxeles y hasta 900 nits de brillo máximo —algo poco habitual en esta gama de precios—, y su relación 7:5 y la compatibilidad con Dolby Vision HDR la convierten en un placer visual tanto para contenidos de entretenimiento como para trabajo gráfico o lectura. La certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0 garantiza un uso prolongado sin fatiga ocular, ajustando el tono y la intensidad del brillo de forma inteligente.

En el terreno sonoro aporta un sistema de cuatro altavoces estéreo, afinados con soporte Dolby Atmos, que ofrecen una escena envolvente y nítida, incluso en volumen alto. Esta combinación de sonido y pantalla hace que ver series o películas se acerque más a la experiencia de un monitor multimedia que a la de una tableta convencional.

El nuevo OnePlus Stylo cierra el conjunto de prestaciones destacadas. Su sensibilidad y baja latencia proporcionan una respuesta inmediata, ideal para tomar notas o dibujar con precisión. En el estilo de uso diario, este accesorio transforma la Pad Go 2 en un dispositivo híbrido: lo mismo sirve para apuntes de clase, esbozos creativos o anotaciones rápidas en reuniones, siempre con la confianza de su carga de emergencia de diez minutos para medio día de autonomía.

Todo ello se integra bajo la capa OxygenOS adaptada para tabletas, optimizada para el gran formato y potenciada por Open Canvas. Abrir varias ventanas, arrastrar contenidos entre aplicaciones o dividir la pantalla en tiempo real deja de ser una operación forzada para convertirse en una dinámica natural, respaldada por un sistema operativo que responde de forma equilibrada.