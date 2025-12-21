Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ezviz DL01 Pro Kit: La cerradura inteligente bien preparada para aumentar la seguridad

Un dispositivo que posibilita olvidarse de las llaves tradicionales, y que transforma cualquier puerta en un sistema inteligente de seguridad

EZVIZ DL01 Pro

Pilar Enériz

Barcelona
La Ezviz DL01 Pro Kit, fabricada en aluminio con dimensiones compactas de 127 × 57 × 63 mm, soporta desbloqueo sin llave mediante Bluetooth (hasta 50 grupos), contraseñas (6-10 dígitos), huellas dactilares (en modelo CS-DL01BCP) y tarjetas de proximidad. Incluye funciones avanzadas como bloqueo automático con sensor de puerta, alertas antimanipulación, anti-prueba (bloqueo tras 5 errores en 5 minutos) y timbre eléctrico.

Instalación y prestaciones

Funciona con 4 pilas AA alcalinas incluidas, compatible con app EZVIZ para gestión de usuarios, notificaciones en tiempo real y modo privado; con gateway A3 opcional añade desbloqueo remoto y códigos temporales. El kit trae todo lo necesario: cerradura, placas de montaje, sensor de puerta, herramientas y guía rápida, con certificados CE, RoHS y UL para fiabilidad.

Hay que destacar su precio accesible (alrededor de 259€, con ofertas vistas en 199€), instalación fácil sin complicaciones y diseño elegante que se ajusta a los gustos actuales, producto adecuado para familias o pisos en alquiler. Se controla desde el móvil y la batería de larga duración soporta condiciones de -25℃ a 55℃.

Valores destacados

La cerradura se bloqueará solo después de cerrar la puerta y en caso de que olvide cerrar la puerta firmemente, se enviará instantáneamente una alerta móvil al teléfono dentro del alcance compatible con Bluetooth. Gracias a su bloqueo automático, puedes disfrutar de las visitas sin necesidad de estar asegurándose continuamente de que la puerta está bien cerrada, y avisa en caso de que alguna se quede abierta. El desbloqueo mediante huella digital, código, llave mecánica o app ofrece múltiples opciones para que toda la familia tenga acceso de manera segura.

La cerradura está preparada para crear un registro de actividad en su aplicación y enviará notificaciones cada vez que alguien abra la puerta.

