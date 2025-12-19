LG presenta el Micro RGB evo, televisor LCD con procesador de IA y tecnología OLED

LG Electronics ha anunciado que presentará en el CES 2026 su primer televisor basado en tecnología RGB, el LG Micro RGB evo, distinguido con el Innovation Award otorgado por la feria. El modelo incorpora los LED RGB más pequeños producidos por la marca y mejora las capacidades de la tecnología MiniLED, abriendo una nueva etapa en los equpos LCD de alta precisión.

Según Park Hyoung-sei, presidente de la división LG Media Entertainment Solution, el nuevo dispositivo “alcanza un hito que antes se consideraba imposible: la máxima fidelidad visual”. Con este desarrollo, LG busca dar un paso adelante en los estándares del sector al trasladar al ámbito RGB los trece años de experiencia acumulada en sus televisores OLED.

Procesador e innovaciones

El televisor está impulsado por el procesador α (Alpha) 11 AI de tercera generación, equipado con el sistema Dual AI Engine y la función Dual Super Upscaling, capaz de procesar de forma simultánea dos tipos de escalado mediante inteligencia artificial. Esta arquitectura potencia la nitidez y el equilibrio cromático para imágenes de mayor claridad e inmersión.

Una de las innovaciones más destacadas, RGB Primary Color Ultra, proporciona una reproducción completa del espectro cromático, alcanzando —según certificación de Intertek— una cobertura del 100% de las gamas BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB, considerados los estándares más exigentes en representación de color. Esta precisión lo orienta tanto a la creación de contenidos como al disfrute de cine HDR o aplicaciones profesionales de imagen.

El modelo incluye además la tecnología Micro Dimming Ultra, que gestiona más de mil zonas de atenuación independientes para mejorar el contraste y el nivel de detalle, tanto en escenas oscuras como luminosas.

Experiencia y posibilidades

En el ámbito de la experiencia de usuario, la plataforma webOS incorpora funciones personalizables y asistentes inteligentes por voz y texto. El sistema ofrece la opción “My page” para configurar la pantalla de inicio, junto con herramientas de ayuda y búsqueda basadas en IA. A través del programa Re:New, LG garantiza actualizaciones de software durante los cinco años posteriores a la compra, extendiendo la vida útil del televisor.

El LG Micro RGB evo (modelo MRGB95) se comercializará en versiones de 100, 86 y 75 pulgadas. El modelo de 100 pulgadas, MRGB95B, ha sido reconocido con el CES 2026 Innovation Award. Las novedades de la división Media Entertainment Solution de LG podrán verse entre el 6 y el 9 de enero de 2026 en el Las Vegas Convention Center.