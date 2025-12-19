Ecovacs Robotics vuelve a España con su gama más innovadora de robots domésticos

El fabricante de robots de limpieza Ecovacs Robotics ha anunciado su regreso al mercado español con el propósito de impulsar la innovación tecnológica en el cuidado del hogar. La compañía, número uno en China con una cuota de mercado del 65%, ofrece en esta nueva etapa un catálogo más amplio que incluye sus reconocidos robots aspiradores Deebot, los robots limpia cristales Winbot y los robots cortacésped Goat.

Con 5.000 empleados en todo el mundo, la compañía diseña, desarrolla y produce sus propios dispositivos, aportando I+D y calidad en los componentes. Su gama de productos abarca precios que se ajustan racionalmente al mercado actual y se caracteriza por integrar funciones inteligentes como el fregado avanzado OZMO Roller, el mapeado de espacios Smart Navi Mapping, la detección de bordes TrueEdge, y el control remoto mediante la aplicación Home o los asistentes virtuales Yiko y Alexa.

Productos destacados

Entre sus últimas innovaciones destaca la familia Deebot X11, pionera al incorporar la tecnología PowerBoost, que permite un funcionamiento continuo y un rendimiento de limpieza optimizado. Este avance refleja la idea de la compañía por aportar novedades a la limpieza inteligente y automatizada del hogar.

“Estamos muy contentos de volver al mercado español con un portfolio en donde el carácter innovador y la calidad son nuestro valor añadido. Nuestra misión, ‘Robotics for All’, busca ofrecer experiencias de vida inteligentes, sofisticadas y fluidas”, ha señalado Andrea Civitelli, director de Ventas para Europa Occidental.

Los productos de la firma ya están disponibles a través de marketplaces como Amazon.