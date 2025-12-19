Cinco consejos de Google para hacer mejores fotos estas fiestas

Con motivo del reciente lanzamiento de la nueva serie Pixel 10, Google y el fotógrafo Carlos Marín (@sr_zeta) comparten recomendaciones técnicas para aprovechar al máximo las funciones de cámara en retratos, grupos y escenas festivas

Durante la temporada navideña, las fotografías se convierten en una de las formas más habituales de conservar momentos y emociones. Para ayudar a capturarlas con la mejor calidad posible, Google, junto al fotógrafo Carlos Marín (@sr_zeta), ha compartido cinco consejos prácticos que muestran cómo sacar el máximo partido a las capacidades fotográficas de la nueva serie Pixel 10, presentada recientemente.

Asistente de Cámara guiado por IA

El Asistente de Cámara, impulsado por Gemini, acompaña al usuario en tiempo real para mejorar encuadres y composiciones. Esta herramienta analiza la escena y ofrece sugerencias para aprovechar mejor la iluminación y la perspectiva, para obtener un resultado más equilibrado y de caracter profesional profesional.

Fotos grupales sin ausencias

Las funciones Mejor Versión Automática e Inclúyeme tienen como objetivo conseguir retratos grupales sin errores: se aseguran de que todos aparezcan en su mejor expresión y permiten incluir incluso al fotógrafo en la toma final. Así, cada imagen refleja de forma completa los momentos de las reuniones navideñas.

En primer plano y a distancia

El Enfoque Macro permite capturar texturas con óptimo nivel de detalle —como los adornos, luces o telas—, mientras que el Zoom de Alta Resolución (con hasta 20 aumentos en el modelo estándar) y el Zoom con Resolución Pro (hasta 100 aumentos en los versión Pro y Pro XL) mantienen la nitidez incluso en tomas lejanas, sin pérdida de calidad.

Retratos con atmósfera navideña

El efecto bokeh optimizado suaviza los fondos y aprovecha las luces de colores características de esta época, mientras que el Retoque Facial natural ajusta luminosidad y textura sin alterar la apariencia real del rostro. La combinación es buena para retratos espontáneos, listos para compartir o conservar.

Ajustes Pro para captar el ambiente

Entre los consejos más técnicos, Google recomienda ajustar manualmente el balance de blancos para mantener los tonos cálidos de la iluminación interior, y reducir ligeramente la exposición a fin de evitar reflejos intensos en luces y superficies brillantes. Estos pequeños ajustes ayudan a conservar la atmósfera acogedora típica de las fiestas.

Con estas orientaciones, la compañía busca destacar el valor de la fotografía móvil como herramienta de creatividad y expresión, especialmente en unas fechas en las que las imágenes tienen un significado especial.