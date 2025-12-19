IDEAS PARA REGALO
Cafetera Super Automática Philips Serie 5500, con recetas pre-programadas
Prepara 20 recetas de café caliente y helado con funciones como LatteGo y SilentBrew
La cafetera Super Automática Philips Serie 5500 se caracteriza por integrar 20 recetas preprogramadas, sistema LatteGo para espuma sedosa y molinillo cerámico de 12 niveles, para elaborar cafés personalizados. Sus perfiles para cuatro usuarios más invitado facilitan compartir bebidas adaptadas a cada preferencia, con QuickStart para preparación rápida. El filtro AquaClean permite hasta 5000 tazas sin descalcificar, asegurando uso prolongado sin mantenimiento extra.
Capacidades
Este modelo de Philips prepara desde espressos hasta lattes y cafés helados, calibrados para mantener en buen equilibrio el aroma y la cremosidad. La máquina facilita momentos compartidos al ofrecer bebidas variadas, con perfiles de usuario que guardan preferencias individuales para hasta cuatro personas más un modo invitado.
Funciones destacadas
El sistema LatteGo genera espuma de leche mediante tecnología ciclónica, compatible con leches vegetales, y se limpia en unose 10 segundos. Incluye un molinillo cerámico con 12 ajustes de molienda para extraer sabor de los granos, y la función SilentBrew reduce el ruido en un 40% respecto a modelos anteriores, con certificación Quiet Mark.
Facilidad de uso
La pantalla TFT añadida permite ajustar intensidad, volumen de café y leche, mientras QuickStart calienta la máquina según la receta seleccionada. El filtro AquaClean purifica el agua para preparar hasta 5000 tazas sin descalcificar, y cuenta con cinco modos eco para optimizar consumo de energía y agua.
Especificaciones técnicas
Capacidad depósito agua. 1,8 l
Capacidad granos. 275 g
Presión bomba, 15 bares
Potencia, 1500 W
Dimensiones: 246 × 371 × 433 mm
Perfiles usuario: 4 + invitado
La app HomeID ofrece guías y recetas.
Precio: Alrededor de 700 euros. Durante estas fechas se encuentra con descuenos en la gran distribución y comercios online.
