Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peste porcinaUcraniaCatalunyaPlus UltraChuecaCampanadas RTVEÀlex PastorBarcelonaVíctor ManuelInviernoLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

IDEAS PARA REGALO

Cafetera Super Automática Philips Serie 5500, con recetas pre-programadas

Prepara 20 recetas de café caliente y helado con funciones como LatteGo y SilentBrew

Cafetera Super Automática Philips 5500

Cafetera Super Automática Philips 5500

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La cafetera Super Automática Philips Serie 5500 se caracteriza por integrar 20 recetas preprogramadas, sistema LatteGo para espuma sedosa y molinillo cerámico de 12 niveles, para elaborar cafés personalizados. Sus perfiles para cuatro usuarios más invitado facilitan compartir bebidas adaptadas a cada preferencia, con QuickStart para preparación rápida. El filtro AquaClean permite hasta 5000 tazas sin descalcificar, asegurando uso prolongado sin mantenimiento extra.

Capacidades

Este modelo de Philips prepara desde espressos hasta lattes y cafés helados, calibrados para mantener en buen equilibrio el aroma y la cremosidad. La máquina facilita momentos compartidos al ofrecer bebidas variadas, con perfiles de usuario que guardan preferencias individuales para hasta cuatro personas más un modo invitado.

Funciones destacadas

El sistema LatteGo genera espuma de leche mediante tecnología ciclónica, compatible con leches vegetales, y se limpia en unose 10 segundos. Incluye un molinillo cerámico con 12 ajustes de molienda para extraer sabor de los granos, y la función SilentBrew reduce el ruido en un 40% respecto a modelos anteriores, con certificación Quiet Mark.

Facilidad de uso

La pantalla TFT añadida permite ajustar intensidad, volumen de café y leche, mientras QuickStart calienta la máquina según la receta seleccionada. El filtro AquaClean purifica el agua para preparar hasta 5000 tazas sin descalcificar, y cuenta con cinco modos eco para optimizar consumo de energía y agua.

Especificaciones técnicas

Capacidad depósito agua. 1,8 l

Capacidad granos. 275 g

Presión bomba, 15 bares

Potencia, 1500 W

Dimensiones: 246 × 371 × 433 mm

Perfiles usuario: 4 + invitado

La app HomeID ofrece guías y recetas.

Precio: Alrededor de 700 euros. Durante estas fechas se encuentra con descuenos en la gran distribución y comercios online.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  2. La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
  3. Cambrils, la primera ciudad de Tarragona en eliminar el sistema de recogida puerta a puerta por la oposición vecinal
  4. Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
  5. Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
  6. Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
  7. La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona
  8. Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA

Cafetera Super Automática Philips Serie 5500, con recetas pre-programadas

Cafetera Super Automática Philips Serie 5500, con recetas pre-programadas

Humana abre su tienda número 25 en Barcelona, en pleno Gòtic: 210 m2 de superficie y más de 5.000 prendas

Humana abre su tienda número 25 en Barcelona, en pleno Gòtic: 210 m2 de superficie y más de 5.000 prendas

'Horizonte' lidera la noche mientras 'Gran Hermano' cierra su edición con una final discreta

'Horizonte' lidera la noche mientras 'Gran Hermano' cierra su edición con una final discreta

Los viajes de los españoles bajan en verano un 3,6%, pero sube su gasto

Los viajes de los españoles bajan en verano un 3,6%, pero sube su gasto

El treparriscos, el ‘pájaro alpinista’ del que quedan menos de 1.800 ejemplares reproductores en España

El treparriscos, el ‘pájaro alpinista’ del que quedan menos de 1.800 ejemplares reproductores en España

Alberto Soler, psicólogo, sobre el exceso de regalos a los niños: "No es dejar de regalar, es regalar con intención, con mirada ecológica, emocional y práctica"

Alberto Soler, psicólogo, sobre el exceso de regalos a los niños: "No es dejar de regalar, es regalar con intención, con mirada ecológica, emocional y práctica"

Preocupación por la salud de Mette-Marit: los médicos sugieren que la princesa noruega debe someterse a un trasplante de pulmón

Preocupación por la salud de Mette-Marit: los médicos sugieren que la princesa noruega debe someterse a un trasplante de pulmón

Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba

Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba