OnePlus acelera el paso: presenta el OnePlus 15R, la nueva tableta Pad Go 2 y el Watch Lite

OnePlus ha cerrado el año con una presentación triple que refuerza su posición dentro del mercado tecnológico global. La compañía lanza el OnePlus 15R, su nuevo buque insignia, la OnePlus Pad Go 2, una tableta versátil con pantalla inmersiva, y el OnePlus Watch Lite, un smartwatch accesible que combina salud, diseño y autonomía. Tres dispositivos que comparten la filosofía clave de la marca: ofrecer alto rendimiento, fluidez y diseño premium a precios competitivos.

Estos tres lanzamientos, que se incorporan al ecosistema de la marca antes del cierre de 2025, reflejan el propósito de la firma de adaptar el rendimiento de gama alta a distintos perfiles de usuario. “En OnePlus nos guía una filosofía sencilla: nunca conformarnos en la búsqueda de la excelencia”, señala Celina Shi, CMO de OnePlus Europa, durante la presentación. “Al combinar el hardware líder con un software refinado e intuitivo, ofrecemos a nuestra comunidad dispositivos de gran valor que redefinen lo que es posible cuando se libera el verdadero poder de la tecnología”.

OnePlus 15R: el chip más potente llega a la gama alta asequible

El dispositivo destaca como la apuesta de gama alta más equilibrada del fabricante, y también como el primer smartphone en incorporar el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, desarrollado en colaboración con Qualcomm durante 24 meses. Gracias a este trabajo conjunto, el dispositivo logra un 36% más de potencia de CPU, un 11% más de rendimiento gráfico (GPU) y un 46% más de eficiencia en tareas de inteligencia artificial respecto a su antecesor.

A nivel técnico, el modelo incluye memorias LPDDR5X Ultra y almacenamiento UFS 4.1, garantizando una velocidad destacada en la gestión de datos, multitarea y juegos. Todo ello se combina con la nueva batería de 7.400 mAh y la carga rápida 80W SUPERVOOC, capaz de mantener el 80% de su capacidad incluso después de cuatro años de uso continuo.

La experiencia visual está protagonizada por una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas y resolución 1.5K, con una tasa de refresco de 165 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 3.200 Hz, un récord en la industria. OnePlus promete una experiencia de visualización más fluida y precisa, acompañada por un sensor de huellas ultrasónico y protección IP de alto nivel, con certificaciones IP66, IP68, IP69 y IP69K.

En el apartado fotográfico, equipa una cámara principal de 50 MP con sensor Sony IMX906, una ultra gran angular de 8 MP y una frontal de 32 MP con enfoque automático, potenciadas por el nuevo algoritmo OnePlus DetailMax Engine, diseñado para capturar texturas y detalles más naturales. El terminal, además, puede grabar vídeo en 4K hasta 120 fps y editar el contenido directamente desde el dispositivo.

Disponible en los colores Charcoal Black y Mint Breeze, el modelo integra la nueva tecnología Velvet Glass, que aporta un tacto suave y premium. Ya puede reservarse desde 729 euros (12+256 GB), mientras que la versión superior de 12+512 GB cuesta 829 euros. Ambas configuraciones estarán disponibles desde el 15 de enero en oneplus.com, Amazon, Movistar, FNAC y PC Componentes.

OnePlus Pad Go 2: la tableta que apuesta por el equilibrio

Con la Pad Go 2, la compañía da un paso adelante en su estrategia de ofrecer experiencias de productividad y entretenimiento completas dentro de su ecosistema. Su pantalla de 12,1 pulgadas con relación 7:5 ReadFit ofrece una visualización más equilibrada para lectura, multitarea o contenido multimedia, alcanzando un 88,5% de relación pantalla-cuerpo y un brillo de 900 nits con soporte para Dolby Vision HDR.

El corazón del dispositivo es el procesador MediaTek Dimensity 7300-Ultra, fabricado en 4 nm para mejorar el consumo energético y el rendimiento sostenido. La batería de 10.050 mAh promete hasta 15 horas de reproducción de vídeo o 60 días en modo espera, soportando carga rápida 33W SUPERVOOC e incluso carga inversa por cable para alimentar otros dispositivos.

Como novedad, esta segunda generación de la serie Pad Go incluye soporte para lápiz óptico con el OnePlus Pad Go 2 Stylo, un stylus que ofrece baja latencia y alta sensibilidad, ideal para ilustrar o tomar notas con precisión. En el apartado de software, la tableta integra herramientas de inteligencia artificial y la interfaz Open Canvas, que permite alternar entre tres aplicaciones abiertas al mismo tiempo, potenciando la productividad móvil.

Estéticamente, llega en los tonos Lavender Drift, con reflejos lavanda, y Shadow Black, con acabado mate y ultraligero. Esta última variante incorpora además conectividad 5G, convirtiéndose en la primera tableta de OnePlus con soporte de red móvil. Gracias al ecosistema colaborativo de la marca, la Pad Go 2 puede enlazarse con smartphones OnePlus para compartir conexión con un 30% menos de consumo que un punto de acceso tradicional.

Ya puede reservarse y se lanzará el 24 de diciembre en dos versiones: 8GB+128GB Wi-Fi (349 euros) y 8GB+256GB con 5G (449 euros). Los accesorios estarán disponibles por separado, con el Stylo a 79 euros y la Folio Case a 39,99 euros.

OnePlus Watch Lite: tecnología de salud accesible y diseño ultraligero

El reloj completa este trío de lanzamientos apostando por una novedosa experiencia de salud y bienestar. Con solo 8,9 mm de grosor y un peso de 35 gramos, es el reloj más delgado diseñado por la marca, aunque mantiene una construcción de acero inoxidable 316L, que combina durabilidad y estética premium.

Su pantalla AMOLED de 1,46 pulgadas alcanza hasta 3.000 nits en el modo Deportivo y está protegida con la tecnología Aqua Touch, que permite interactuar incluso con las manos mojadas. En su interior, el sistema operativo RTOS optimizado garantiza un consumo energético mínimo, ofreciendo hasta 10 días de autonomía; una carga de 10 minutos proporciona 24 horas de uso adicional.

Introduce varias funciones pensadas para el bienestar diario, como el Chequeo de salud en 60 segundos, que monitoriza en un minuto la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño y el nivel de estrés. Además, el modo Mente y Cuerpo aprende de los hábitos del usuario para ofrecer recomendaciones personalizadas de descanso y actividad.

Con más de 100 modos de entrenamiento –incluidos 12 deportivos profesionales como carrera, tenis, bádminton o salto a la cuerda–, el Watch Lite incorpora detección automática del umbral de lactato y GPS de doble banda L1/L5 para mejorar la precisión del posicionamiento. También incluye transmisión de frecuencia cardíaca en tiempo real, útil para sincronizar con equipos de gimnasio.

Otra característica clave es su emparejamiento dual simultáneo, que permite mantener el reloj conectado a dos dispositivos Android o a un Android y un iPhone al mismo tiempo, sin perder notificaciones ni llamadas.

El OnePlus Watch Lite ya puede reservarse por 179 euros y estará disponible el 24 de diciembre en oneplus.com y distribuidores autorizados, en los acabados Silver Steel y Black Steel con correas de fluoroelastómero a juego.

Ecosistema en expansión

Con este lanzamiento triple, OnePlus consolida su estrategia de crecer más allá del smartphone para convertirse en un actor clave dentro del ecosistema conectado. La combinación del alto rendimiento del OnePlus 15R, la versatilidad de la Pad Go 2 y la propuesta de salud del Watch Lite refuerza una identidad que busca democratizar la experiencia tecnológica premium.

En este escenario la firma cierra el año con un mensaje claro: seguir expandiendo un ecosistema cohesionado, donde móvil, tableta y reloj trabajen en conjunto para ofrecer una experiencia fluida, potente y asequible para el mayor número posible de usuarios.